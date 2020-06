Secretul lui Laurențiu Bălașa, antreprenorul cu afaceri de milioane de euro: 'Nu știam să fac o factură, a fost super haotic'

La 16 ani făcea primul pas în antreprenoriat, cu o firmă de transporturi, la 18 ani deschidea un lanț de patiserii, pe care le-a vândut după un an și jumătate, la 22 de ani a investit 500 de euro în realizarea primului magazin online pe tip “daily-deals”, pe care l-a vândut după doar 9 luni cu 50.000 de euro.

Și tot așa a continuat până a ajuns la 8 business-uri fondate, la sute de angajați, la sute de milioane de clienți globali și la cifre de afaceri de milioane de euro.

Mărturisește că cea mai bună școală a fost practica. A învățat să facă business experimentând pe pielea lui absolut tot ceea ce ține de acest domeniu.

"A fost super haotic la început. Fără nicio direcție. Nu știam să fac o factură, nu știam unde trebuie să intre banii. Am suferit de sindromul impostorului foarte mult timp și abia de vreo 2 ani nu mai caut recunoaștere externă și consider despre mine că sunt capabil să fac un business de la zero și merit să mă bucur de banii pe care îi câștig și de succesul pe care îl am", mărturisește Laurențiu în interviul realizat de Bianca Voinea pentru BizSchool.

Recunoaște că business-urile pe care le-am făcut în tinerețe au fost niște oportunități pe care le-a speculat financiar. A fost pură matematică.

Acum însă a pus și mult suflet într-o afacere unicat la nivel mondial. Underline este prima aplicație care îi ajută pe iubitorii de cărți să își noteze pasajele esențiale, să își scrie note personale și să le împartă cu alții interesați de cărțile respective.

Laurențiu are un business-plan de viață. Este extrem de bine organizat și a știut mereu ce vrea: la 20 ani voia doar să facă bani, la 30 vrea să facă bani, dar să întoarcă și societății ceva, iar la 40 de ani speră să aibă suficienți bani încât să se poată dedica unei pasiuni neexploatate încă - cinematografia.

Deși recunoaște că și-a sacrificat viața personală pentru afaceri, nu se consideră workaholic, ci dedicat proiectelor în care crede și are un sfat pragmatic pentru viitorii antreprenori:

“Dacă nu ești motivat, nu te apuca de business. Dacă nu ești motivat, probabil că nu ai nicio șansă de reușită.”

Interviul complet în găsiți în clipul video.