Un nou blocaj pe autostrada Sibiu-Piteşti. Chinezii revin la construcţia pe tronson

Lotul Tigveni-Curtea de Argeş, al Autostrăzii Sibiu-Piteşti, a intrat în blocaj după ce firma chineză care a fost exclusă de la licitaţie, a câştigat procesul împotriva deciziei, la Curtea de Apel Bucureşti.

Decizia vine deşi firma austriacă Porr a câştigat între timp contractul de 1,67 miliarde de lei, în cadrul căruia s-a angajat să realizeze lucrarea de 10 kilometri a şoselei rapide, în cinci ani.

Situaţia este una din rarele decizii unde nu se ţine cont de poziţia asumată de CNSC (Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor). Un alt caz important mai este cel al Lotului 4 al Drumului Expres Craiova-Piteşti, care a ajuns, la rândul lui, către reevaluare.

În urma deciziei Curţii de Apel, contractul cu Porr nu poate fi semnat, iar licitaţia trebuie reluată. China Railway a putut contesta decizia CNSC, deoarece legea care exclude companiile chineze, care a fost adoptată în acest an, nu se poate aplica licitaţiilor începute înainte de prolulgare.

Stadiul lucrărilor la Autostrada Sibiu-Piteşti

Asociaţia Pro Infrastructura a prezentat ieri o analiză a lucrărilor efectuate pe Lotul 1 al autostrăzii, unde au arătat că procentul de realizare al construcţiei, pe segmentul respectiv (de 14,5 km), este de 40%.

Ei s-au lăudat atunci cu un proiect pe care l-au numit "lucrare de artă", în cadrul căruia îşi doresc realizarea unui pod.

"Rezultatul va fi impresionant: un pod elegant, cu deschideri mari, linii curbe, iar calea de rulare va fi o succesiune de curbe largi, oferind șoferilor o vedere frumoasă atât a viaductului, cât și a munților Făgăraș în fundal. Dezavantajul este durata foarte lungă de execuție", a prezentat Asociaţia într-o postare pe Facebook.

Decizia Curţii de Apel în cazul conflictului dintre firma chineză şi CNAIR

"Respinge plângerea formulată de CNAIR, ca tardiv formulată. Respinge cererea formulată de petenta China Railway 14TH Bureau CO LTD privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în temeiul disp. art. 267 din TFUE. Respinge plângerea formulată de petenta Porr Construct SRL ca nefondată. Admite plângerea formulată de petenta China Railway 14TH Bureau CO LTD. Modifică în parte decizia CNSC. In rejudecarea contestaţiei formulată de China Railway 14TH Bureau CO LTD: Admite în parte contestaţia formulată de China Railway 14TH Bureau CO LTD. Anulează comunicarea rezultatului procedurii nr. 17841/04.03.2021 şi în parte raportul procedurii de atribuire nr.24/2928/04.03.2021 în partea referitoare la respingerea ca inacceptabilă a ofertei depuse de China Railway 14TH Bureau CO LTD. Obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta depusă de China Railway 14TH Bureau CO LTD din perspectiva verificării incidenţei motivelor de excludere prevăzute de disp. art. 167 alin. 1 lit. c) şi lit. h) din Legea nr. 98/2016 conform considerentelor prezentei decizii. Menţine în rest decizia CNSC. Definitivă. Pronunţată azi 08.06.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

