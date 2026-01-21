BNR, mesaj după întâlnirea Bolojan-Isrărescu: „Consolidarea fiscală dă rezultate. Dobânda cheie nu va crește”. De când scade inflația

Sediul BNR. Premierul Bolojan și guvernatorul Isărescu s-au întâlnit aici miercuri dimineață, 21 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Consolidarea fiscală implementată de Executiv dă rezultate şi permite BNR să abordeze cu mai multă încredere, cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, citat de Agerpres.

Declarația sa vine după întâlnirea din cursul dimineții dintre premierul Ilie Bolojan și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Cei doi au discutat despre bugetul pe 2026, iar ministrul de Finanțe nu a fost prezent.

"Avem consultări dese cu membrii Guvernului, suntem într-o relaţie foarte strânsă, lucrăm împreună pe o serie întreagă de proiecte.

Cu Ministerul de Finanţe, probabil, avem consultări zilnice.

Elementele de stabilitate macro-economică pe care ni le asumăm sunt corelate cu politicile guvernamentale.

Această corelaţie este subliniată şi în documentele oficiale şi în rapoartele pe care le avem cu Uniunea Europeană şi cu Fondul Monetar Internaţional sau cu Banca Mondială.

O întâlnire şi o discuţie este un element firesc și, la un moment dat, are loc (...) între guvernator şi prim-ministru (...)

Purtător de cuvânt al BNR: Deficitul bugetar era generator de inflație

Deficitul bugetar reprezenta principala problemă. Era generator de inflaţie, de datorie publică, de o serie întreagă de neclarităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a României şi stabilitatea economică.

Pas important: consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei, care este o funcţie a Băncii Naţionale.

Aşa că sunt câteva premise pentru 2026 ceva mai coerente din perspectiva macroeconomică şi ceva mai stabile", a spus purtătorul de cuvânt.

Suciu (BNR): Nu se pune problema creșterii dobânzii de referință.Vom vedea dacă apar condițiile pentru o scădere

Suciu a fost întrebat în legătură cu felul în care va folosi BNR dobânda de referință în acest an, după ce instituția a decis la ultima ședință de politică monetară să păstreze nivelul de 6,5%.

"Nu ştiu dacă 6,5% e o dobândă mare, atunci când o raportăm la inflaţie. Este o dobândă mult sub inflaţie (inflația anuală la finele lui 2025 a fost 9,7%, n.r.)

De obicei, bătălia cu inflaţia se face cu o dobândă peste inflaţie. Asta ar fi o dobândă mare.

Încercăm să abordăm această problemă dintr-o perspectivă care să nu inhibe creşterea economică, să susţină atât cât se poate creşterea economică, fără a da peste cap inflaţia.

Aţi văzut comunicatul pe care l-a dat Consiliul de Administraţi al Băncii Naţionale, după şedinţa de zilele trecute: se menţine această prognoză de evoluţie a inflaţiei, cu o uşoară scădere în prima parte a anului şi cu o scădere ceva mai semnificativă în partea doua a anului.

În consecinţă, nu se pune problema majorării dobânzii. În funcţie de necunoscutele pe care încercăm să le mai risipim în perioada imediat următoare, cel puţin pe plan intern, apropo de bugetul pe care există acum o discuţie, vom vedea dacă se creează premisele pentru o reducere de dobândă în cursul acestui an.

Pe plan extern, vedem incertitudinile sunt numeroase şi extrem de serioase şi e greu de făcut un scenariu care să le ia în considerare în acest moment", a răspuns Dan Suciu.

Cum va scădea inflația în România în 2026, potrivit purtătorului de cuvânt al BNR

"Din păcate, am văzut în continuare o presiune pe preţurile alimentare.

E un specific al momentului şi sunt elemente care ne fac să credem că evoluţia în primul semestru al anului va fi una destul de redusă, în ceea ce priveşte inflaţia.

Însă odată ce se depăşeşte efectul de bază al majorării TVA din vara anului trecut, e clar că vom intra pe o pantă descendentă.

Important este ca această pantă să fie una semnificativă. Ultima estimare, din noiembrie anul trecut, era undeva de 4%.

Nu ne-au venit încă toate datele, vom vedea în februarie, pe măsură ce vor veni date noi, dacă schimbăm această estimare sau nu", a subliniat purtătorul de cuvânt al BNR

