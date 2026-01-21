Premierul Ilie Bolojan s-a dus la BNR să discute bugetul pe 2026 cu guvernatorul Mugur Isărescu. A lipsit ministrul de Finanțe

Guvernatorul Mugur Isărescu și premierul Ilie Bolojan. Sursă foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan s-a dus, miercuri dimineață, la sediul BNR pentru a discuta bugetul de stat pe 2026 cu guvernatorul Mugur Isărescu, spun surse politice pentru Antena 3.

Actualizare ora 11:00 Premierul și guvernatorul BNR au discutat în absența ministrului de Finanțe.

"Ilie Bolojan și Mugur Isărescu au stat față în față aproximativ două ore, după ce premierul a ajuns la sediul BNR la ora 9:00.

Șeful guvernului și guvernatorul Băncii Centrale au vorbit despre construcția bugetului pe anul în curs.

Este semnificativ faptul că la această întâlnire nu a participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sunt foarte importante aceste discuții care au avut loc între premier și oficialii Băncii Naționale, pentru că știm că atunci când se construiește bugetul se iau în calcul și prognozele BNR legate de inflație și de cursul de schimb.

Din informațiile pe care le avem, Bolojan și Isărescu au vorbit astăzi inclusiv despre deficitul bugetar", a relatat Ioana Ciobanu, jurnalist Antena 3 CNN.

Știrea inițială

"La ora 9, premierul a ajuns la Banca Națională pentru a discuta cu guvernatorul Mugur Isărescu.

Discuția are loc în contextul în care bugetul pentru anul 2026 urmează să fie adoptat.

Știm că premierul a cerut mai multe tăieri de cheltuieli de la instituțiile de stat, în cuantum general de 10 procente. Reducerea cheltuielilor în administrație - care ar urma să se legifereze prin asumarea răspunderii Guvernului - a provocat nemulțumiri în toate partidele coaliției, în special la nivelul primarilor, care se plâng că rămân fără bani pentru anumite investiții.

Întâlnirea de la BNR vine după ce în coaliție s-a decis ca, după jumătatea lunii februarie, proiectul de buget să ajungă în Parlament.

Acolo va intra în comisiile de specialitate și ulterior în plen, pentru adoptare. Rămâne de văzut în ce formă va ajunge în plen, dacă vor exista amendamente depuse din partea formațiunilor politice sau dacă bugetul va trece fără niciun fel de amendament", a relatat Xenia Croitoru, jurnalist Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan, pus la zid în ședința PNL de la Vila Lac: "Nu e uman. Ne înjură lumea. Avem mari probleme cu primarii"

Pentru a trece bugetul pe 2026, Ilie Bolojan are nevoie de voturile partidelor coaliției. Însă tăierile de cheltuieli și austeritatea prelungită, promovate de șeful de guvern, îi creează șefului de guvern probleme în propriul partid.

Potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN, în ședința desfășurată luni la Vila Lac cu liderii liberali Ilie Bolojan a fost pus la zid de mai mulți vorbitori și acuzat că distruge clasa de mijloc.

Liderii PNL i-au mai reproșat premierului că ia bani de la persoanele cu handicap și că taie o zi de concediu medical inclusiv de la bolnavii de cancer.

În replică, premierul Bolojan s-a declarat dispus să fie "omul rău din sală și din coaliție pentru a gasi bani la buget".

Fragmente din discuțiile aprinse, purtate luni, în continuare:

RAREŞ BOGDAN: Domnule preşedinte, de o jumătate de oră vorbim despre tăieri şi ajutoare sociale. Noi nu vorbim de clasa de mijloc pe care dumnevoastră astăzi o distrugeţi.

ILIE BOLOJAN: O să venim cu un plan de relansare economică.

RAREŞ BOGDAN: Care plan?

ILIE BOLOJAN: O să vedeţi.

ALINA GORGHIU: Sunt măsurile de relansare ale PNL sau ale PSD?

ILIE BOLOJAN: Sunt 5-6 ale PSD şi mai multe ale PNL.

RAREŞ BOGDAN: Dacă nu le ştim, nu ştim ce să comunicăm şi cu siguranţă nu vom putea să gestionăm lucrurile public aşa cum trebuie.

NIOLETA PAULIUC: Nu este o măsură umană, nu putem să luăm bani de la oameni cu handicap şi să luăm o zi de concediu de la bolnavii de cancer. Sunt femei care au cancer la sân şi merg o dată pe lună să se trateze. Cele mai multe nu spun ca să nu fie discriminate sau izolate şi anunţă că îşi iau o zi de concediu pe lună. Nu mai primesc bani pe jumătate de lună la final de an.

ILIE BOLOJAN: Noi luăm măsuri corecte pentru toată lumea. Eu sunt un om corect, nu facem excepţii pentru nimeni. Prefer să fiu omul rău din sală, omul rău din coaliţie, ca să avem bani la buget.

NICOLETA PAULIUC: Dacă sunteţi corect cu toată lumea, de ce sunt scutite maşinile istorice?

ILIE BOLOJAN: Bine, doamna Pauliuc.

ALEXANDRU POPA: Ne înjură lumea. Eu, fiind agricultor, ştiu ce se întâmplă şi ne înjură peste tot. Să ştiţi că ce faceţi cu fermierii nu este corect. Fermierii vin după 3-4 ani de secetă şi să le cereţi certificate fiscale pe zero la depunerea declaraţiei APIA e o prostie, pentru că în lunile iulie-august încasează prima dată banii din recoltă.