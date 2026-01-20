STENOGRAME. Ilie Bolojan, pus la zid în ședința PNL de la Vila Lac: Nu e uman/Ne înjură lumea/Avem mari probleme cu primarii

Ilie Bolojan, pus la zid în ședința PNL de la Vila Lac. Inquam Photos / Miruna Turbatu

Ședința PNL de la Vila Lac, de luni seara, a fost una cu scântei. Potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a fost pus la zid de mai mulți lideri liberali din cauza tăierilor și acuzat că „distruge clasa de mijloc”. Liderii PNL i-au reproșat premierului și că ia bani de la persoanele cu handicap și că taie o zi de concediu medical inclusiv de la bolnavii de cancer. În replică, premierul Bolojan s-a declarat dispus să fie „omul rău din sală și din coaliție pentru a gasi bani la buget”.

RAREŞ BOGDAN: Domnule preşedinte, de o jumătate de oră vorbim despre tăieri şi ajutoare sociale. Noi nu vorbim de clasa de mijloc pe care dumnevoastră astăzi o distrugeţi.

ILIE BOLOJAN: O să venim cu un plan de relansare economică.

RAREŞ BOGDAN: Care plan?

ILIE BOLOJAN: O să vedeţi.

ALINA GORGHIU: Sunt măsurile de relansare ale PNL sau ale PSD?

ILIE BOLOJAN: Sunt 5-6 ale PSD şi mai multe ale PNL.

RAREŞ BOGDAN: Dacă nu le ştim, nu ştim ce să comunicăm şi cu siguranţă nu vom putea să gestionăm lucruruile public aşa cum trebuie.

NIOLETA PAULIUC: Nu este o măsură umană, nu putem să luăm bani de la oameni cu handicap şi să luăm o zi de concediu de la bolnavii de cancer. Sunt femei care au cancer la sân şi merg o dată pe lună să se trateze. Cele mai multe nu spun ca să nu fie discriminate sau izolate şi anunţă că îşi iau o zi de concediu pe lună. Nu mai primesc bani pe jumătate de lună la final de an.

ILIE BOLOJAN: Noi luăm măsuri corecte pentru toată lumea. Eu sunt un om corect, nu facem excepţii pentru nimeni. Prefer să fiu omul rău din sală, omul rău din coaliţie, ca să avem bani la buget.

NICOLETA PAULIUC: Dacă sunteţi corect cu toată lumea, de ce sunt scutite maşinile istorice?

ILIE BOLOJAN: Bine, doamna Pauliuc.

TOMA PETCU: Lucrurile în teren nu sunt aşa cum se văd din biroul dumneavoastră. Avem mari probleme cu primarii, primarii sunt nemulţumiţi şi nu se regăsesc în măsurile luate de dumneavoastră. Persoanele cu handicap au însoţitori şi nu au primit banii de la Ministerul Muncii. Primarii nu mai pot plăti din bugetul propriu.

ILIE BOLOJAN: De ce au angajat primarii atâţia asistenţi sociali?

TOMA PETCU: Primarii nu dreptul să decidă dacă un om are un handicap grav sau nu. Doar fac anchetă socială să vadă care e situaţia.. Când vine certificatul de handicap, primarii trebuie să angajeze insoţitori.

ILIE BOLOJAN: O să vedem.

ALEXANDRU POPA: Ne înjură lumea. Eu, fiind agricultor, ştiu ce se întâmplă şi ne înjură peste tot. Să ştiţi că ce faceţi cu fermierii nu este corect. Fermierii vin după 3-4 ani de sceetă şi să le cereţi certificate fiscale pe zero la depunerea declaraţiei APIA e o prostie pentru că în lunile iulie-august încasează prima dată banii din recoltă.