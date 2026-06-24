BNR pune în circulație bancnote noi. Ce se schimbă la banii românilor

<1 minut de citit Publicat la 17:12 24 Iun 2026 Modificat la 17:14 24 Iun 2026

Banca Națională a României pune în circulație bancnote noi, emisiunea 2026. Foto: BNR

Banca Națională a României pune în circulație bancnote noi, emisiunea 2026, pentru toate cupiurile aflate în prezent în uz: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei și 500 lei.

Noile bancnote vor avea imprimată pe avers data de „1 februarie 2026” și vor purta semnătura guvernatorului BNR, precum și pe cea a noului casier central, Mugur Tolici.

BNR precizează că designul bancnotelor nu se schimbă. Toate celelalte elemente grafice, caracteristicile și elementele de siguranță rămân aceleași ca în cazul bancnotelor aflate deja în circulație.

Bancnotele din emisiunea „1 februarie 2026” vor fi introduse treptat, în funcție de nevoile reale ale circulației monetare.

Acestea vor circula în paralel cu bancnotele existente, astfel că românii nu trebuie să facă niciun demers pentru schimbarea banilor pe care îi au deja.