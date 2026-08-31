Bolojan anunță că Azomureș va fi preluat "efectiv" de Romgaz în câteva zile. Ce înseamnă pentru angajați și când repornește combinatul

Combinatul Azomureș, vedere aeriană. Foto: Azomureș via Facebook

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat, luni, la Târgu Mureș, că în zilele următoare Romgaz va semna efectiv contractul de preluare a combinatului chimic Azomureș și a anticipat că acesta va funcționa "la capacitate" din primul trimestru al anului viitor.

Precizarea vine în contextul în care vineri au fost finalizate toate procedurile obligatorii de avizare.

"Acum câteva luni, au fost finalizate negocierile pentru preluarea acestui combinat de către compania Romgaz. Finalizarea propriu-zisă nu s-a putut face pentru că era nevoie de aprobări care țin de Adunarea Generală a Acționarilor, de avizul Consiliul Concurenței, de avizul comitetului de investiții.

Vineri s-au finalizat toate procedurile de avizare, iar în zilele următoare se va semna efectiv preluarea combinatului Azomureș.

Bolojan: Am discutat cu Romgaz să reia operațiunile de punere în funcțiune la Azomureș

Asta înseamnă că din luna septembrie cei peste 800 de angajați vor fi preluați de către Romgaz și una din prioritățile pe care le-am discutat cu conducerea acestei noi sucursale a Romgaz și cu managementul Romgaz este să înceapă operațiunile de punere în funcțiune a combinatului", a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că, din cauza perioadei îndelungate de inactivitate și a riscurilor tehnologice specifice industriei chimice grele, combinatul nu va reporni "instantaneu".

El a subiliat că este necesar un audit tehnic riguros.

"Va fi o perioadă de câteva luni de zile de pregătire, pentru că este nevoie de reavizare, de expertize, având în vedere perioada de timp în care nu a funcționat (combinatul), fiind instalații cu un anumit specific de siguranță.

Bolojan: Din primul trimestru al lui 2027, Azomureș va funcționa la capacitate

Dar din primul trimestru al anului viitor Azomureș va funcționa la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrășăminte, pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte", a explicat premierul interimar.

Bolojan a subliniat că această achiziție de către Romgaz este direct legată de viitoarele exploatări de hidrocarburi din platoul continental românesc.

"Având în vedere creșterea prețurilor la gaz, consider că este una dintre cele mai importante investiții care au fost derulate printr-o strategie de dezvoltare și de punere în valoare a gazului care se va exploata începând de anul viitor din Marea Neagră, asigurând în felul acesta producția internă de îngrășăminte chimice pentru agricultură", a explicat prim-ministrul interimar.

Potrivit acestuia, "miza finală" a preluării combinatului de către Romgaz o reprezintă protejarea directă a puterii de cumpărare a populației, prin reducerea costurilor de producție din sectorul alimentar național.

"Se asigură o predictibilitate în prețuri și o anumită stabilitate, astfel încât prețurile produselor care ajung pe rafturile magazinelor și sunt cumpărate de cetățenii României începând de anul viitor să nu aibă fluctuațiile care sunt date de volatilitatea piețelor internaționale", a conchis Ilie Bolojan.