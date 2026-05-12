București-Ilfov a devenit a șasea cea mai bogată regiune din UE, cu un PIB pe cap de locuitor de 2 ori mai mare decât media europeană

2 minute de citit Publicat la 11:54 12 Mai 2026 Modificat la 11:57 12 Mai 2026

FOTO: Profimedia Images

București-Ilfov se numără printre cele mai bogate regiuni din UE, conform datelor Eurostat și analizate de Visual Capitalist, ocupând locul șase. Clasamentul ia în considerare regiunile în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor raportat la standarde de putere de cumpărare (PPS), un indicator care ajustează diferențele de cost al vieții între state.

Regiunea Eastern and Midland din Irlanda se clasează pe primul loc în clasament, cu un PIB pe cap de locuitor de peste două ori mai mare decât media UE. Luxemburgul și Irlanda de Sud sunt, de asemenea, mult peste medie, susținute parțial de activitatea companiilor multinaționale.

Europa de Est este reprezentată de Praga și București-Ilfov, dar și de Budapesta, evidențiind concentrarea bogăției în orașele mari în aceste state. Regiunea Varșovia din Polonia se află la sfârșitul clasamentului, pe locul 15.

Clasamentul complet se prezintă astfel:

Eastern and Midland (Irlanda) – 107.200 EUR – 268% din media UE

Luxemburg – 97.700 EUR – 245%

Sud (Irlanda) – 86.500 EUR – 217%

Hamburg (Germania) – 78.300 EUR – 196%

Praga (Republica Cehă) – 76.600 EUR – 192%

Bruxelles (Belgia) – 76.000 EUR – 190%

București-Ilfov (România) – 75.000 EUR – 188%

Regiunea Capitalei (Danemarca) – 70.100 EUR – 175%

Olanda de Nord (Țările de Jos) – 69.900 EUR – 175%

Bavaria Superioară (Germania) – 67.700 EUR – 170%

Budapesta (Ungaria) – 67.200 EUR – 168%

Utrecht (Olanda) – 64.900 EUR – 162%

Bolzano – Tirolul de Sud (Italia) – 64.200 EUR – 161%

Île-de-France (Franța) – 64.000 EUR – 160%

Varșovia (Polonia) – 62.800 EUR – 157%

Media UE: 40.000 EUR

Multe dintre cele mai bogate regiuni europene sunt centrate în jurul capitalelor sau al unor centre economice majore. Praga, Bruxelles, Paris (Île-de-France) și Copenhaga se situează pe locuri fruntașe datorită concentrării instituțiilor guvernamentale, a industriilor de servicii cu valoare adăugată ridicată, a sediilor centrale ale companiilor și a activităților financiare.

București-Ilfov și Budapesta se numără printre primele regiuni ale UE, chiar dacă țările lor au niveluri mai scăzute ale PIB-ului pe cap de locuitor. Cifrele sugerează că activitatea economică este concentrată în aceste centre, unde companiile multinaționale și serviciile avansate cresc productivitatea peste media națională.

În același timp, pozițiile de lider ale Irlandei și Luxemburgului se explică parțial prin prezența corporațiilor multinaționale care își înregistrează profiturile globale la nivel local.

Pe de altă parte, Bucureștiul se află printre capitalele europene în care salariul minim brut nu mai acoperă costul chiriei pentru un apartament cu două camere, potrivit unei analize Euronews, bazate pe date ETUC și Eurostat.

În Capitală, chiria medie ajunge la echivalentul a 122% din salariul minim brut, ceea ce plasează Bucureștiul peste orașe precum Varșovia, Dublin sau Berlin, în topul capitalelor unde locuirea devine inaccesibilă pentru angajații plătiți cu minimul pe economie.

De asemenea, România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor lumii, potrivit datelor FMI privind PIB-ul nominal din 2024-2025. Cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, România face parte din grupul economiilor de dimensiune medie, depășind economii precum Kuweit, Ungaria, Slovacia, Cehia sau Portugalia. În anul 2024, România ocupa locul 43 în clasament.