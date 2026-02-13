Bursa de la București a deschis pe roșu ședința de tranzacționare de vineri, după anunțul despre recesiune

<1 minut de citit Publicat la 13:18 13 Feb 2026 Modificat la 13:26 13 Feb 2026

Bursa de la București a deschis pe roșu ședința de tranzacționare de vineri. Foto: Getty Images

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere pe toți indicii ședința de vineri, iar rulajul se cifra la 21,04 milioane de lei (4,13 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacțiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,89%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,85%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,93%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, s-a depreciat cu 0,80%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 1,08%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, înregistra un recul cu 0,77%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau Chimcomplex Borzești (+1,95%), Infinity Capital Investments (+0,48%) și Romcarbon (+0,29%).

Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile Condmag (-3,57%), Purcari Wineries Public Company Limited (-3,24%) și Șantierul Naval Orșova (-2,92%).