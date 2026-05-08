Castelul Bran a fost vândut americanului care deține și domeniul lui Elvis Presley de la Graceland

Moștenitorii Principesei Ileana au vândut Castelul Bran. Omul de afaceri american Joel Weinshanker, cel care administrează și moștenirea cântărețului Elvis Presley, inclusiv domeniul Graceland, a cumpărat participaţia majoritară a Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care operează Castelul Bran din Braşov, potrivit Profit.ro.

Tranzacția vine la finalul unei dispute de durată la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA, în urma căreia compania românească a fost transferată integral moştenitorilor Principesei Ileana a României. Aceștia au decis la câteva luni distanță să vândă pachetul majoritar (80%) către Ad Populum, dar aceștia rămân co-proprietari.

Castelul Bran a intrat pe deplin în posesia moştenitorilor Principesei Ileana - arhiducele Dominic de Habsburg, arhiducesa Maria Magdalena Holzhausen şi arhiducesa Elisabeth Sandhofer -, în iunie 2009, dar a urmat apoi un proces îndelungat la Centrul Internațional pentru Rezolvarea Litigiilor (ICDR) cu firma care administra activitatea comercială a castelului.

Cine este Joel Weinshanker

Potrivit Bloomberg, numele lui Joel Weinshanker este asociat în principal cu Graceland, casa lui Elvis Presley din Memphis, care a fost transformată într-un muzeul al Rock'n'Roll și poate fi vizitată, devenind unul dintre cele mai importante obiective turistice din SUA.

Omul de afaceri gestionează în numele familiei Presley turismul, licenţierea şi evenimentele legate de artist.

Weinshanker a fondat şi este acţionarul majoritar al companiei Ad Populum, care reuneşte în prezent un portofoliu amplu de branduri, printre care NECA, unul dintre cei mai mari producători de figurine şi obiecte de colecţie inspirate din cultura pop, Kidrobot, producător de art toys şi pluşuri de colecţie, WizKids, companie specializată în jocuri tabletop şi miniaturi, Rubies, unul dintre cei mai mari producători de costume tematice din lume, dar şi branduri consacrate precum Chia Pet, Smiffys sau Graceland, domeniul şi complexul turistic dedicat lui Elvis Presley.

Castelul Bran, unul dintre cele mai frumoase și faimoase castele din România

Castelul Bran rămâne unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România și unul dintre cele mai recognoscibile la nivel internațional.

Așezat la doar 30 kilometri de Brașov, în pitorescul Coridor Rucăr-Bran, Castelul Bran este cunoscut drept „Castelul lui Dracula” datorită asocierii cu romanul lui Bram Stoker.

Construit în 1377 ca fortăreață de apărare de către Cavalerii Teutoni, castelul a evoluat de-a lungul secolelor, devenind reședință regală în 1920, sub Regina Maria. Astăzi, este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România.

Arhitectura sa medievală, cu turnuri și ziduri masive, ascunde un interior plin de farmec. Muzeul castelului, dispus pe patru etaje, expune mobilier antic, costume, arme și armuri, oferind o incursiune în istoria locului. Domeniul include Parcul Regal, cu lacuri și Casa de Ceai, perfecte pentru o plimbare relaxantă.