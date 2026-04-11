Cât costă benzina și motorina sâmbătă, 11 aprilie. Petrom și Lukoil au ieftinit carburanții

Petrom și Lukoil au operat, pe 11 aprilie, reduceri semnificative ale prețurilor la carburanți, atât la motorină, cât și la benzină. Motorina standard a ajuns sub pragul de 10 lei pe litru la aproape toate marile rețele de distribuție.

Cea mai importantă ieftinire a fost aplicată de Petrom, care a redus prețul motorinei cu 35 de bani pe litru și pe cel al benzinei cu 40 de bani. La rândul său, Lukoil a scăzut prețul motorinei cu 30 de bani pe litru și pe cel al benzinei cu 21 de bani.

Motorina standard se vinde sub 10 lei pe litru la aproape toate stațiile, cu excepția Rompetrol. Cel mai mic preț la motorină este afișat de Petrom, respectiv 9,58 lei/litru. Urmează OMV, cu 9,67 lei/litru, și Lukoil, cu 9,68 lei/litru. La MOL și Socar, prețul este de 9,99 lei/litru, în timp ce Rompetrol rămâne peste acest prag, cu 10,02 lei/litru.

Și la benzina standard s-au înregistrat scăderi importante. Prețul a coborât sub 9 lei pe litru la Petrom, Lukoil și OMV. Cea mai ieftină benzină este la Petrom, unde litrul costă 8,72 lei. La OMV, prețul este de 8,83 lei/litru, iar la Lukoil de 8,99 lei/litru. Rompetrol și MOL afișează același nivel, de 9,11 lei/litru, în timp ce Socar vinde benzina standard cu 9,19 lei/litru.

Pe segmentul premium, motorina are cele mai mici prețuri la OMV și Socar, ambele cu 10,49 lei/litru, urmate de Lukoil, cu 10,50 lei/litru. La Rompetrol, motorina premium costă 10,85 lei/litru, iar la MOL ajunge la 10,86 lei/litru.

În ceea ce privește benzina premium, cel mai redus preț este la Rompetrol, de 9,39 lei/litru. OMV comercializează acest sortiment cu 9,46 lei/litru, Lukoil cu 9,69 lei/litru, iar MOL cu 9,74 lei/litru.