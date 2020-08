Ce mașini au cumpărat românii în ultima lună! Dacia conduce topul, cine urmează în clasament

de Gabriel Dano 11 Aug 2020 • 11:09

Antena 3

Deși în luna iulie a acestui an s-au înmatriculat (conform datelor DRPCIV) mai puține autovehicule comparativ cu luna similară a anului trecut (-42,4%), dacă ne raportăm la evoluția din acest an, putem aprecia ca piața auto dă semne de revenire (+22,9% comparativ cu volumul înregistrat în luna iunie, după ce și în iunie am remarcat o creștere de 38,9% față de luna mai a acestui an).