Cea mai mare rafinărie din Pakistan a fost dezvoltată de ingineri români. „Un exemplu elocvent al succesului cooperării”

Industria energiei din Pakistan, în special sectorul gazelor naturale și al petrolului, continuă să se extindă, iar în orașul Karachi funcționează cea mai mare rafinărie a țării, realizată cu aportul inginerilor români. Declarația a fost făcută de noul ambasador al Republicii Islamice Pakistan în România, Ilyas Mehmood Nizami, în cadrul unei întâlniri cu președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Iuliu Stocklosa, relatează Agerpres.

„Industria energiei, în special cea a gazelor naturale şi a petrolului, continuă să crească, iar în Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români - un exemplu elocvent al succesului cooperării româno-pakistaneze. De asemenea, alte sectoare, precum industria alimentară, înregistrează o dezvoltare constantă, oferind oportunităţi concrete pentru investitorii români, susţinute şi de potenţialul economic al unei populaţii numeroase, de aproximativ 240 de milioane de locuitori, clasând Pakistanul pe locul 5 la nivel mondial. Această dimensiune oferă atât oportunităţi semnificative de consum intern, cât şi forţă de muncă calificată pentru investitori”, a declarat ambasadorul, potrivit unui comunicat al CCIB.

Diplomatul a evidențiat, totodată, importanța sectoarelor IT și textil, apreciind nivelul de calificare al forței de muncă din Pakistan, precum și buna stăpânire a limbii engleze.

La rândul său, președintele CCIB, Iuliu Stocklosa, a prezentat oportunitățile de afaceri și investiții pe care România le poate oferi partenerilor pakistanezi, subliniind potențialul unor colaborări reciproc avantajoase.

„Economia României dispune de resurse şi capacităţi pentru a furniza partenerilor din Pakistan mărfuri şi servicii competitive, contribuind astfel la consolidarea şi echilibrarea schimburilor comerciale bilaterale. Întâlnirea de astăzi marchează o etapă importantă în aprofundarea dialogului economic şi în promovarea unei cooperări sustenabile între mediile de afaceri din România şi Pakistan, consolidând totodată relaţiile bilaterale pe termen lung”, a declarat preşedintele CCIB.

Cei doi oficiali au convenit organizarea unor forumuri economice dedicate promovării domeniilor de interes pentru ambele state.

Vizita s-a încheiat cu un tur al Palatului CCIB, ocazie cu care ambasadorului i-au fost prezentate istoria clădirii și spațiile destinate găzduirii de evenimente pentru promovarea cooperării bilaterale în domeniile economic, cultural și social.

La întrevedere au participat, de asemenea, Gabriela Iftene, director executiv al CCIB, precum și reprezentanți ai Departamentului Relații Internaționale.