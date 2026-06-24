Comisia Europeană anunță că România nu poate trece la moneda euro: Nu îndeplinește criteriile de convergență economică

Comisia Europeană: România nu îndeplineşte acum condiţiile economice şi juridice pentru aderarea la zona euro. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană a transmis, miercuri, că niciuna dintre țările UE care încă își utilizează monedele naționale, adică România, Suedia, Polonia, Ungaria şi Cehia, nu îndeplinește în prezent toate criteriile de convergență economică și juridică necesare pentru adoptarea monedei euro, notează Global Banking and Finance.

Cele cinci țări ale Uniunii Europene care încă își folosesc monedele naționale, dar care vor fi obligate să treacă în cele din urmă la zona euro, nu îndeplinesc criteriile pentru a adopta moneda unică în această etapă, a declarat Comisia Europeană într-un raport periodic de miercuri.

Euro este utilizat în prezent în 21 din cele 27 de țări ale blocului comunitar, de către peste 350 de milioane de persoane. La fiecare doi ani, Comisia pregătește un raport privind gradul de pregătire al țărilor UE care încă utilizează monede naționale pentru a adera la moneda unică a UE.

Țările care nu folosesc moneda euro

Suedia, Polonia, Ungaria, România, Cehia și Danemarca nu utilizează euro. Danemarca are o opțiune formală de neparticipare, dar celelalte s-au angajat să treacă la acesta atunci când au aderat la UE.

Cu toate acestea, pot face acest lucru odată ce îndeplinesc anumite criterii.

Criterii pentru adoptarea euro

Criteriile se referă la inflație și rate ale dobânzii scăzute, o monedă națională stabilă, un deficit bugetar în limitele UE, datorie publică sub 60% din PIB sau în scădere spre acest nivel și legi privind băncile centrale în conformitate cu cerințele Băncii Centrale Europene.

Provocări politice și economice

Pentru guvernele care nu doresc să adere la euro din motive politice interne, aceasta oferă o scuză convenabilă, iar unele tergiversează în mod deliberat criteriile cerute, mai notează sursa amintită.

Suedia și Cehia îndeplinesc toate condițiile necesare, cu excepția includerii monedelor lor naționale în Mecanismul Cursului de Schimb II timp de doi ani pentru a le testa stabilitatea. Intrarea în ERM2 este o decizie guvernamentală, pe care aleg să nu o ia.

Ambele aleg, de asemenea, să nu își modifice legile privind băncile centrale pentru a îndeplini standardele BCE.

România

România ar dori să adopte moneda euro, dar este departe de nivelurile necesare de inflație scăzută, deficit bugetar, rate ale dobânzii, stabilitate monetară sau compatibilitate juridică. Dar îndeplinește criteriul datoriei.

Polonia

Polonia îndeplinește, de asemenea, condiția privind nivelul datoriei, dar nu le îndeplinește pe toate celelalte și nu se grăbește să schimbe acest lucru din motive politice, deoarece nu dorește să adopte moneda euro în curând.

Opinia publică privind adoptarea monedei euro

Cel mai recent sondaj Eurobarometru a arătat că doar 43% dintre polonezi doresc să adopte moneda euro, comparativ cu 65% dintre români, 51% dintre suedezi și 42% dintre cehi.

Ungaria

Maghiarii au fost cei mai entuziaști față de moneda euro, 80% susținând adoptarea acesteia. După o schimbare de opinie venită odată cu noul guvern în aprilie, Budapesta a declarat că dorește să adere la zona euro până în 2030, însă economiștii consideră acest lucru ca un obiectiv ambițios, având în vedere starea precară a economiei Ungariei.