ANAF anunță că începe o operațiune de control la marile companii. 500 sunt pe listă

1 minut de citit Publicat la 18:26 13 Noi 2025 Modificat la 18:27 13 Noi 2025

Inspectorii ANAF merg în controale la saloanele de evenimente din toată țara. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

ANAF anunță că va demara în următoarea perioadă controale la 500 de mari contribuabili din diferite domenii de activitate economică.

Aceasta ar fi una dintre cele mai ample acțiuni ANAF care vizează companiile mari, după ce în anii trecuți autoritățile au demarat operațiunea “Iceberg”, ce a vizat aproximativ 80 de contribuabili mari şi mijlocii. De asemenea, anterior una dintre cele mai importante acțiuni ANAF la marile companii a avut loc în 2023, când au fost verificați 144 de mari contribuabili.

Potrivit unui comunicat ANAF, noile controale vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

“Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală”, transmite ANAF.

Instituția precizează că selecția contribuabililor incluși în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informațiilor existente în bazele de date interne și a aplicațiilor informatice integrate ale instituției.

“ANAF subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creștere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumați în aplicarea corectă a legislației fiscale”, mai precizează sursa citată.