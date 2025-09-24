Angajații TAROM cer demisia preşedintelui CA al companiei, acuzat de nereguli grave. Cine este Iulian Idolu, trimis în judecată de DNA

Președintele Consiliului de Administraţie al TAROM, Daniel Iulian Idolu. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Emanuel Titus iliesi

Sindicatul Unit TAROM (SUT) solicită demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie a lui Daniel Iulian Idolu, pe care îl acuză că încalcă cu rea voinţă prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare. Luna aceasta, el a fost trimis în judecată de DNA, pentru abuz în serviciu în vremea când era director al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” SA.

Pe de altă parte, sindicaliştii susţin că actuala conducere a companiei nu a consultat organizaţia cu privire la implicaţiile care decurg din transferul dreptului de proprietate a unor părţi ale întreprinderii.

„Ca urmare a persiflării de care conducerea CNTAR-TAROM SA împreună cu preşedintele Consiliului de Administraţie dl. Idolu Daniel Iulian dau dovadă, luând în considerare şi: încălcarea cu rea voinţă a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, neinformarea şi neconsultarea sindicatului reprezentativ, cu privire la implicaţiile juridice, economice şi sociale asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate a unor părţi ale întreprinderii, neinvitarea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate de a participa la lucrările consiliului de administraţie sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social cu impact asupra angajaţilor/lucrătorilor, ascunderea cu rea voinţă a hotărârilor Consiliului de Administraţie, în perioada de valabilitate a CCM 2022-2024 cât şi CCM 2024-2026 precum şi lipsa de acces la documentaţia tehnică, economică şi financiară a companiei.

Ţinând cont de cele de mai sus cât şi de punerea domnului Idolu Daniel Iulian sub acuzare de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru infracţiuni de abuz în serviciu, chiar dacă există prezumpţia de nevinovăţie, subscrisul Sindicatul Unit TAROM (SUT), sindicat reprezentativ la nivelul companiei TAROM, solicită demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie a domnului Idolu Daniel Iulian", se arată într-un comunicat al sindicatului.

Pentru susţinerea acestei solicitări membrii sindicatului vor organiza în perioada imediat următoare o serie de pichetări ale sediului CNTAR-TAROM SA.

Cine este Daniel Iulian Idolu

DNA a anunţat, în 15 septembrie, că fostul director al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” SA Idolu Iulian Daniel, precum şi cinci foşti membri ai Consiliului de Administraţie (CA) al aceleiaşi societăţi au fost trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu reînnoirea mandatului directorului general în baza unor documente nelegale.

Din Consiliul de Administrație al companiei TAROM fac parte: Anca Daniela Boagiu, luliana Cristina Bârcă, Monica Săsărman, lulian Daniel Idolu, Costin lonuț lordache, Mirel Alexandru Marcu și Mihăiță Ursu.

Deși între 2008-2023 TAROM a generat pierderi în valoare de peste 3 miliarde de lei, iar țara noastră se află într-o situație economică dificilă, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al companiei au fost dublate în luna mai a acestui an.

Daniel Iulian Idolu a fost director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. De asemenea a fost membru executiv în Consiliul de Administraţie al aceluiaşi aeroport. În 2014 a devenit consilier local al municipiului Timișoara, pe locul rămas vacant după ce unul dintre consilieri a plecat în Parlament. Din 15 iunie 2024, a fost numit administrator în Consiliul de Administraţie al TAROM, cu mandat de patru ani.