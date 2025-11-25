Câștigătorul concursului pentru șefia Hidroelectrica anunțat dinainte. Cât poate pierde România din PNRR

Foto: Inquam Photos/Cornel Putan

Desemnarea drept câștigător în presă a unuia dintre candidații la șefia Hidroelectrica, cu zile bune înainte de închiderea procedurii, ridică serioase întrebări despre modul în care statul își selectează oamenii în companiile cheie din energie. În joc nu este doar credibilitatea procesului, ci și zeci de milioane de euro din PNRR pe care România îi poate pierde dacă repetă lipsa de transparență sancționată deja de Comisia Europeană.

Grupul de Investigații Politice (GIP) notează că exact astfel de situații trebuiau corectate, pentru ca România să nu piardă fondurile.

„Unul dintre candidații la funcția de director general al Hidroelectrica este dat câștigător de presă cu 4 zile înainte ca procedura de desemnare să fie finalizată. România riscă să piardă zeci de milioane de euro din bani europeni din cauza lipsei de transparență și credibilitate a procedurii.

Într-un articol publicat pe 24 noiembrie 2025, Hotnews anunță câștigătorul procedurii de numire a unui nou director general al companiei Hidroelectrica. Articolul a apărut cu 4 zile înainte de data la care procedura de numire ar fi trebuit să fie finalizată (28 noiembrie 2025).

Jalonul 121 din PNRR – Componenta 6 Energie cere ca toate companiile de stat din subordinea Ministerului Energiei să aibă consilii de administrație / supraveghere și conduceri executive selectate prin proceduri transparente și competitive. În octombrie 2024, când a evaluat una dintre cererile de plată ale Guvernului României în cadrul PNRR, Comisia Europeană a constatat că jalonul 121 fusese îndeplinit doar în proporție de aproximativ 55% și a suspendat de la plată circa 300 de milioane de euro, sumă legată de acest jalon, până la remedierea problemelor.

Una dintre problemele identificate de Comisia Europeană a fost aceea că directorul general al Hidroelectrica fusese numit printr-o procedură lipsită de transparență și competitivitate.

Comisia a indicat și o penalizare specifică pentru neregulile legate de numirea directorului general și a directorului financiar ai Hidroelectrica și a celor doi directori de la Complexul Energetic Oltenia: estimativ circa 25 de milioane de euro din sumele aferente jalonului 121.

România s-a angajat să realizeze o nouă procedură de selecție care să fie, de această dată, credibilă. Oficial, procedura, gestionată de Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, ar fi trebuit finalizată pe 28 noiembrie 2025. Faptul că unul dintre candidații la funcția de director general este dat câștigător în presă cu 4 zile înainte de această dată ridică mari semne de întrebare referitoare la transparența și credibilitatea procedurii de selecție.

Dacă procedura de numire a directorului general al Hidroelectrica va fi din nou viciată, statul român riscă să piardă zeci de milioane de euro din PNRR”, scrie GIP.