Cel mai bine vândut producător auto din lume în 2025: Pentru al șaselea an consecutiv, topul e condus de aceeași companie

1 minut de citit Publicat la 11:17 13 Ian 2026 Modificat la 11:17 13 Ian 2026

Fabrică de mașini Toyota în Tokyo, Japonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pe anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei japoneze în primele 11 luni, transmit DPA şi Kyodo, citate de Agerpres.

Toyota a vândut pe plan mondial 10,32 milioane de vehicule în perioada ianuarie-noiembrie 2025, în timp ce rivalul german a vândut pe ansamblul anului trecut 8,98 milioane de unităţi, un declin de 0,5% faţă de 2024.

Toyota, împreună cu subsidiarele Hino Motors şi Daihatsu, este din 2020 cel mai bine vândut producător auto mondial.

În China, o piaţă majoră pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenţei din partea producătorilor auto interni. China este cea mai mare piaţă auto din lume.

De asemenea, vânzările în America de Nord au înregistrat un declin de 10,4% anul trecut, pe fondul taxelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump.

Vânzări cu 32% mai mari în 2025 la mașinile electrice Volkswagen

În schimb, Volkswagen AG a raportat o creştere a vânzărilor de 3,8% în Europa, la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, creşterea a fost chiar mai solidă, de 11,6%, la 663.000 unităţi.

Pe plan mondial, vânzările Volkswagen AG de vehicule electrice (EV) au crescut cu 32% anul trecut, la 983.100 unităţi, cifrele din Europa şi Statele Unite depăşindu-le cu mult pe cele din 2024.

„Mai presus de toate, concurenţa intensă din China, taxele vamale şi încheierea subvenţionării vehiculelor electrice în SUA au afectat afacerile noastre. Pe de altă parte, ne-am extins semnificativ poziţia în Europa, în pofida noilor competitori. Şi în America de Sud ne-am majorat cota de piaţă”, a apreciat Marco Schubert, membru al Board-ului şi responsabil cu vânzările mărcii Audi, o subsidiară a grupului Volkswagen.

Analiştii apreciază că 2026 va fi un test dificil pentru vehiculele electrice, pe măsură ce producătorii auto chinezi se extind, iar apetitul consumatorilor rămâne neuniform în Asia şi Europa.