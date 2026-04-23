Continental Hotels, la 35 de ani: peste 14 milioane de oaspeți și 9,5 milioane de camere vândute

Compania a ajuns, în acest interval, la peste 9,5 milioane de camere vândute. foto: Continental Hotels

Continental Hotels marchează 35 de ani de activitate pe piața din România, într-un moment în care industria ospitalității se află într-o etapă de maturizare, caracterizată de creșterea cererii în segmentul corporate și de presiuni tot mai mari asupra eficienței operaționale.

Compania a ajuns, în acest interval, la peste 9,5 milioane de camere vândute, peste 14 milioane de oaspeți și peste 21 de milioane de clienți în zona de restaurante și evenimente, indicatori care reflectă dimensiunea și stabilitatea operațiunilor.

Campania aniversară lansată în 2026, „Experiența Continental în cifre”, marchează această evoluție și susține poziționarea companiei ca operator hotelier cu experiență în segmentul corporate și de evenimente.

„După 35 de ani de activitate, considerăm că diferențierea într-un sector competitiv nu mai ține de promisiuni, ci de consistență și de capacitatea de a livra servicii la scară, în mod predictibil. În cazul nostru, vorbim despre milioane de interacțiuni cu oaspeții, procese operaționale consolidate și echipe care au crescut împreună cu compania. În același timp, aniversarea de 35 de ani nu este doar un moment de bilanț, ci și un punct de referință pentru următoarea etapă de dezvoltare, în care ne concentrăm pe consolidarea poziției în segmentul corporate și de evenimente, eficiență operațională și adaptarea continuă la așteptările în schimbare ale clienților”, spune Radu Enache, Director General Continental Hotels.

În paralel, compania continuă să dezvolte componenta de food & beverage, un segment cu relevanță tot mai mare în structura veniturilor, prin lansarea unui meniu aniversar disponibil în toate hotelurile din rețea. Acesta a fost dezvoltat cu implicarea echipelor din locații și urmărește o implementare unitară și eficientă la nivel operațional, fiind gândit pentru a susține atât activitatea restaurantelor, cât și segmentul de evenimente.