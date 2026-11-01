Dan Air reclamă Netopia la BNR. Compania aeriană spune că procesatorul de plăți îi reține aproape 900.000 euro din vânzarea biletelor

5 minute de citit Publicat la 17:09 01 Noi 2026 Modificat la 17:09 01 Noi 2026

Compania aeriană Dan Air a solicitat intrarea în insolvență FOTO: Facebook/ Dan Air

Compania aeriană Dan Air a depus o plângere la Banca Națională a României împotriva procesatorului de plăți Netopia Financial Services, pe care îl acuză că refuză să îi transfere banii încasați din vânzarea biletelor de avion. Potrivit unui comunicat transmis, duminică, de operatorul aerian, sumele blocate se apropie de 900.000 de euro, iar plățile nu mai ajung la companie de pe 23 octombrie, notează Agerpres.

„Dan Air informează pasagerii şi partenerii săi că Netopia Financial Services SA, procesatorul plăţilor online cu cardul pentru biletele Dan Air, refuză în continuare decontarea sumelor plătite de pasageri. Blocarea tuturor sumelor datează de la 23 octombrie 2026, iar sumele reţinute de Netopia se apropie, la această dată, de 900.000 de euro. Aceste sume reprezintă în totalitate banii plătiţi de pasageri tocmai pentru zborurile Dan Air”, se arată în comunicat.

Asta înseamnă că pasagerii plătesc în continuare biletele online, Netopia încasează banii, dar aceștia nu mai sunt transferați către compania aeriană. Joi, când Dan Air a făcut publică situația pentru prima dată, suma reținută depășea 850.000 de euro, iar compania avertiza atunci că unele zboruri ar putea fi anulate, pentru că banii din bilete sunt cei din care se plătesc combustibilul, taxele aeroportuare și serviciile de navigație aeriană.

Toate zborurile au fost operate, spune compania

În noul comunicat, Dan Air susține că, în ciuda blocajului, a operat toate zborurile programate, acoperind cheltuielile din alte resurse proprii.

„În ciuda faptului că Netopia reţine toate încasările din vânzarea biletelor, Dan Air a operat toate zborurile programate. Compania a acoperit din alte resurse proprii cheltuielile operaţionale la 10 zile de la blocarea tuturor sumelor, fiind cea mai bună dovadă că Dan Air este un operator viabil şi că riscul invocat de Netopia pentru a justifica reţinerea fondurilor nu există în realitate”, susțin reprezentanții operatorului aerian.

Potrivit Dan Air, Netopia și-ar fi justificat decizia prin nevoia de a se proteja de eventuale riscuri viitoare, având în vedere experiențele anterioare cu operatorii Bees Airlines și AnimaWings. Compania aeriană respinge însă această comparație și spune că operează zboruri regulate de peste trei ani, timp în care nu a avut niciodată datorii scadente neplătite față de Netopia.

Ca argument, Dan Air invocă și rata refuzurilor la plată, adică a situațiilor în care pasagerii cer băncii returnarea banilor (chargeback). Aceasta a fost de 0,18% în septembrie și de 0,04% în octombrie 2026, iar de la începutul colaborării cu Netopia, în 2023, a reprezentat în total 0,49% din sumele procesate, mult sub pragul de 5% prevăzut în contract.

Plângere la BNR și proces la Tribunalul București

Dan Air mai precizează că a sesizat Banca Națională, instituția care supraveghează procesatorii de plăți, cu privire la clauzele din contract pe care le consideră abuzive și la reținerea banilor.

„Dan Air a depus o plângere la Banca Naţională a României, autoritatea care supraveghează instituţiile de plată, împotriva Netopia Financial Services SA. Plângerea vizează clauzele contractuale abuzive şi reţinerea abuzivă a fondurilor care aparţin companiei şi pasagerilor săi”, precizează comunicatul.

În paralel, compania a cerut Tribunalului București, printr-o ordonanță președințială, să oblige Netopia să reia transferul banilor. Dosarul, cu numărul 45772/3/2026, a fost înregistrat pe 28 octombrie, iar primul termen a fost stabilit pentru 6 noiembrie. Dan Air a cerut ca termenul să fie devansat, invocând faptul că fiecare zi de blocaj afectează zborurile programate. Între timp, operatorul a transmis și o nouă somație pentru eliberarea sumelor reținute.

Dan Air consideră că măsura luată de Netopia este nelegală și contravine unei hotărâri a Tribunalului Ilfov din 23 octombrie 2026, prin care au fost suspendate provizoriu executările silite asupra bunurilor companiei, până la soluționarea cererii sale de intrare în insolvență. În opinia operatorului, reținerea integrală a încasărilor funcționează ca o „poprire mascată”, pentru că banii sunt blocați fără un titlu executoriu și fără o procedură judiciară.

Ce spune Netopia

Netopia respinge acuzațiile formulate de Dan Air și susține că reținerea banilor respectă contractul semnat de cele două companii în 2023, scrie Wall-Street.ro.

„Prioritatea NETOPIA în această situație este protecția pasagerilor care au achitat bilete cu cardul”, transmite compania.

Potrivit Netopia, contractul cu Dan Air prevede mecanisme de garanție, inclusiv posibilitatea de a reține încasările atunci când există un risc iminent ca obligațiile față de pasageri să nu mai poată fi îndeplinite.

„Măsurile aplicate de NETOPIA decurg exclusiv din aceste prevederi contractuale, negociate și asumate de ambele părți”, precizează procesatorul de plăți.

Compania afirmă că banii reținuți sunt păstrați în conturi bancare speciale de protejare, conform regulilor aplicabile instituțiilor de plată, că nu sunt folosiți pentru propria activitate și că ar urma să acopere eventualele rambursări către pasageri, dacă zborurile ar fi anulate.

Netopia respinge și acuzația de „poprire mascată”, susținând că nu este vorba despre o executare silită, ci despre aplicarea unor garanții prevăzute în contract.

„Până în prezent, nicio hotărâre judecătorească nu a dispus eliberarea sumelor aflate sub garanție. NETOPIA va respecta întocmai orice decizie a instanței”, precizează compania, care spune că a purtat discuții cu Dan Air pentru a găsi o soluție și neagă că ar acționa împotriva intereselor pasagerilor.

Conflict și cu Aeroportul Bacău

Disputa cu Netopia nu este singura problemă a companiei. Joi, Dan Air a cerut public demisia conducerii executive a Netopia, dar și a directorului general al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, pe care îl acuză de presiuni pentru plata unor datorii mai vechi.

Compania a precizat atunci că, pe 26 octombrie, deși încasările erau deja blocate, a plătit aeroportului 100.000 de lei, adică aproximativ 10% din datoria totală.

Potrivit Dan Air, directorul aeroportului ar fi cerut o nouă plată până la sfârșitul săptămânii pentru ca serviciile de handling să continue. Operatorul aerian consideră că astfel de solicitări echivalează cu o formă de executare silită și contravin regulilor procedurii de insolvență, care presupun plata organizată și egală a tuturor creditorilor.

Situația vine în contextul în care Dan Air și-a cerut recent intrarea în insolvență, după ce și AnimaWings a ajuns în atenția publică în legătură cu proceduri similare.

„Este inacceptabil”

Administratorul Dan Air, Matt Ian David, spune că firma își va continua activitatea și își va apăra drepturile în fața instanțelor și a autorităților.

„Dan Air a demonstrat că îşi respectă angajamentele faţă de pasageri, chiar şi atunci când banii acestora sunt blocaţi de un procesator de plăţi, situaţie faţă de care Dan Air nu are niciun fel de control sau vină. Am operat toate zborurile şi vom continua să facem tot ce ne stă în putere pentru ca pasagerii noştri să ajungă la destinaţie. Este inacceptabil ca un partener care a încasat comisioane din fiecare bilet vândut să refuze orice risc şi să pună în pericol activitatea unui operator aerian românesc. Ne vom apăra drepturile în faţa instanţelor şi a autorităţilor competente”, a declarat Matt Ian David, citat în comunicat.

Ce trebuie să știe pasagerii

Dan Air precizează că biletele cumpărate rămân valabile și că zborurile sunt operate conform programului. Compania le recomandă pasagerilor să verifice dacă adresele de e-mail și numerele de telefon din rezervări sunt corecte și să nu dea curs informațiilor despre eventuale anulări de zboruri care nu vin direct de la Dan Air.

În cazul în care unele curse vor trebui totuși anulate, pasagerii afectați vor fi anunțați direct și vor beneficia de drepturile prevăzute de Regulamentul european nr. 261/2004.

Dan Air este o companie aeriană românească, membră IATA, care operează zboruri regulate din București și Bacău către destinații din Europa și Orientul Mijlociu.