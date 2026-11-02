Dan Air riscă să nu mai poată opera zboruri dacă nu își achită datoriile. Termenul-limită impus de Romatsa

2 minute de citit Publicat la 20:11 02 Noi 2026 Modificat la 20:11 02 Noi 2026

Regia transmite că a acceptat amânarea sistării, cu mai multe condiții. Facebook/ Dan Air

Romatsa a anunțat luni că a amânat până vineri, 6 noiembrie, sistarea serviciilor de navigație aeriană pentru zborurile Dan Air, după ce compania a propus un plan de plată a datoriilor restante. Amânarea este condiționată de achitarea, până la termenul stabilit, a facturilor pentru luna septembrie și a primei tranșe din datoria eșalonată. În caz contrar, serviciile vor fi sistate începând cu sâmbătă, 7 noiembrie.

Regia precizează că pe 29 octombrie 2026, a notificat Dan Air că va sista serviciile de navigație aeriană de terminal, din cauza neplății facturilor pentru serviciile prestate în perioada ianuarie-august 2026.

Pe 2 noiembrie 2026, reprezentanții Romatsa s-au întâlnit cu administratorul Dan Air. Compania a propus un plan de plată eșalonată a datoriilor și constituirea de garanții, mai transmite Romatsa.

Condițiile puse de Romatsa

Regia spune că a acceptat amânarea sistării, cu mai multe condiții:

Până pe 6 noiembrie 2026, ora 12:00, Dan Air trebuie să achite facturile pentru serviciile din septembrie 2026 și prima tranșă a planului de eșalonare;

Compania aeriană achită la scadență tranșele stabilite și facturile curente.

"Dacă plățile din 6 noiembrie nu sunt efectuate, ROMATSA va sista serviciile de navigație aeriană de terminal pentru zborurile DAN AIR începând cu 7 noiembrie 2026, ora 00:00, ora României. Aceeași măsură se aplică dacă protocolul nu este semnat la termen sau dacă plățile ulterioare nu sunt făcute la scadență.

ROMATSA aplică aceleași reguli tuturor operatorilor aerieni care nu își plătesc serviciile de navigație aeriană, fără excepție. ROMATSA este conștientă că sectorul aviației traversează o perioadă dificilă și rămâne deschisă să găsească soluții împreună cu companiile aeriene, în limitele legii și ale contractelor, astfel încât pasagerii să nu fie afectați".

Romatsa mai precizează că persoanele cu rezervări la zboruri operate de Dan Air sunt rugate să contacteze compania aeriană pentru informații despre zborurile lor.

Precizările vin după ce, pe 29 octombrie, Romatsa a notificat și compania HiSky că va sista serviciile de navigație aeriană din cauza datoriilor restante. La scurt timp, compania a achitat sumele datorate pentru serviciile de navigație aeriană de terminal, astfel că notificarea privind sistarea acestora începând cu 1 noiembrie nu a mai produs efecte.

Dan Air a depus, în octombrie, la Tribunalul Ilfov cererea de intrare în insolvență. Dosarul a fost depus și înregistrat la Secția I Civil a Tribunalului Ilfov, la data de 22 octombrie 2026 și deocamdată nu a fost stabilit un termen de judecată.

De asemenea, compania aeriană Dan Air a depus o plângere la Banca Națională a României împotriva procesatorului de plăți Netopia Financial Services, pe care îl acuză că refuză să îi transfere banii încasați din vânzarea biletelor de avion.

Potrivit unui comunicat transmis, duminică, de operatorul aerian, sumele blocate se apropie de 900.000 de euro, iar plățile nu mai ajung la companie de pe 23 octombrie, notează Agerpres.