Fondatorul Patagonia a trăit cu 1 $ pe zi și mâncare de pisici până să devină miliardar. Apoi s-a supărat și și-a donat compania

Yvon Chouinard, fondatorul companiei de îmbrăcăminte outdoor Patagonia, și-a donat compania ca să nu mai fie miliardar FOTO: Getty Images

Pentru mulți oameni de afaceri, intrarea în clubul miliardarilor reprezintă cea mai înaltă dovadă a succesului, plasându-i alături de figuri precum Warren Buffett, Bill Gates și Jeff Bezos.

Totuși, pentru Yvon Chouinard, fondatorul companiei de îmbrăcăminte outdoor Patagonia, să intre în lumea ultra-bogătașilor nu a fost o mare bucurie, da dimpotrivă, spune că a fost „una dintre cele mai rele zile din viața lui”.

„Chiar m-a enervat foarte tare”, a spus el după ce a apărut pe lista miliardarilor Forbes din 2017, conform unor fragmente din cartea Dirtbag Billionaire: How Yvon Chouinard Built Patagonia, Made a Fortune, and Gave It All Away, de David Gelles.

Fiind un cățărător pasionat mai toată viața lui, Chouinard a dormit ani de zile în mașina lui sau chiar direct pe pământ, în sălbăticie, trăind cu doar 1 dolar pe zi și mâncând conserve cu mâncare pentru pisici, care erau mai ieftine, pe care le lungea cu ce apuca. Această existență austeră face ca atingerea pragului de miliardar să fie și mai remarcabilă, mai ales ca pionier în lumea alpinismului, potrivit Fortune.

Cu toate acestea, acum, la 86 de ani, nu consideră că a fi miliardar este ceva de lăudat. În schimb, vede asta ca pe un „eșec al politicii” din cauza creșterii decalajului dintre bogați și săraci și a cerut echipei sale să-l scoată de pe listă, însă vânzarea companiei de 3 miliarde de dolari sau listarea la bursă nu erau opțiuni viabile.

Cum și-a scos fondatorul Patagonia numele de pe lista celor mai bogați din lume

Vânzarea companiei l-ar fi transformat pe Chouinard dintr-un proprietar bogat în active într-unul cu miliarde în cont, ceea ce ar fi contrazis scopul lui inițial.

Și a refuzat să facă o ofertă publică inițială (IPO). „Nu respect deloc piața de capital”, a spus Chouinard, conform cărții lui Gelles. „Odată ce ești public, pierzi controlul asupra companiei și trebuie să maximizezi profiturile pentru acționari. Pierzi tot controlul și devii una dintre acele companii iresponsabile”.

Așa că în 2022, Chouinard și familia sa au decis să transfere acțiunile Patagonia către un fond fiduciar și o organizație nonprofit care să asigure că profitul anual de 100 de milioane de dolari al companiei este folosit pentru combaterea schimbărilor climatice și protejarea terenurilor virgine.

„Sperăm că acest lucru va influența o nouă formă de capitalism care să nu se încheie cu câțiva oameni bogați și o mulțime de oameni săraci”, a declarat Chouinard pentru The New York Times la momentul anunțului. „Vom dona cea mai mare sumă posibilă către oameni care lucrează activ pentru a salva această planetă”.

Și, deși aceasta a fost și o metodă de a evita plata unor taxe mari prin faptul că Patagonia a fost transferată moștenitorilor lui Chouinard, el a spus că aceasta este soluția ideală pentru a scăpa de statutul de miliardar.

Patru noi miliardari apar săptămânal

Chouinard nu este singurul care consideră că inegalitatea în bogăție este o problemă în creștere. Peste un sfert dintre adulții americani, indiferent de orientarea politică, consideră că este rău că unii oameni au avere personală de un miliard de dolari sau mai mult, conform Pew Research Center.

În timp ce majoritatea americanilor, 55%, nu sunt îngrijorați, mulți miliardari și-au luat angajamentul să doneze o mare parte din averea lor. În 2010, Warren Buffett și Bill și Melinda French Gates au creat The Giving Pledge, un angajament de a dona 50% din averea lor organizațiilor filantropice, pe durata vieții lor.

Se estimează că 206 miliarde de dolari au fost donați de semnatarii inițiali, însă majoritatea banilor au mers către fundații private, conform Institute for Policy Studies. Mai puțin de 4% dintre semnatari și-au respectat pe deplin angajamentul.

Între timp, averea miliardarilor continuă să crească exploziv; în 2024, numărul miliardarilor a crescut de trei ori mai rapid față de anul precedent - echivalentul a aproape patru miliardari noi pe săptămână, estimează Oxfam. Doar în SUA, averea miliardarilor a crescut cu 1,4 trilioane de dolari în 2024, cu 74 de persoane devenind miliardare.

Doar în acest an, averea netă a lui Larry Ellison a crescut cu 175 de miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaire Index. Și deși l-a depășit temporar pe Elon Musk ajungând cea mai bogată persoană din lume, CEO-ul Tesla și SpaceX și-a recâștigat poziția de lider, cu o avere de 440 de miliarde de dolari.