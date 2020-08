Istoria florilor si a aranjamentelor florale

Insa stim noi cu adevarat care este istoria florilor pe care am ajuns sa le iubim atat de mult? Acest articol va veni in sprijinul curiozitatii voastre, pentru ca nu devine nimic mai interesant la o prima intalnire, dupa ce ai trecut pe la florarie si ai cumparat un buchet de flori pentru persoana draga, sa o impresionezi si cu un pic de cultura generala legat de ceea ce i-ai oferit

Cum iti impresionezi prietena cu cateva informatii despre flori

Ok, poate nu ar trebui sa incepi cu informatia potrivit care la inceput florile si aranjamentele florare erau folosite indeosebi pentru ritualuri funerare, pentru ca asta cu siguranta ar putea sa ii dea impresia gresita despre intentiile tale vis-a-vis de ea. Cu toate astea, ai putea sa ii spui ca acum multe mii de ani, mai exact cu vreo 7000 ani inainte sa se nasca Hristos, florile erau folosite pentru a aduce ofrande zeilor. Iata ce metoda frumoasa de a o face sa se simta speciala, iar tu sa dovedesti cat de romantic, insa si informat ești.

Florile pe post de hrana?

De asemenea, tot in perioada aceea, se spune ca florile aveau o intrebuintare suplimentara, oarecum vitala, fiind folosite pentru hrana oamenilor. Asadar, daca ti-ai cheltuit toate finantele intr-o florarie online si nu mai ai bani de restaurant, iata o sugestie interesanta! O alta idee amuzanta este ca data viitoare cand o scoti in oras, in loc de restaurant, sa o inviti la cea mai apreciata florarie din orasul tau. Glumim, desigur, ceea ce poti face si tu, de altfel, atat timp cat cunosti aceasta informatie. Cui nu-i place un om romantic, dar si cu simtul umorului?

Florile, ornamentul perfect

Tot ele, florile, au fost considerate inca din cele mai vechi timpuri „intrumente” potrivite menite infrumusetarii locuintelor, folosite indeosebi pentru decorarea palatelor regilor si a caselor nobilimii acelor timpuri. Se spune ca o casa ornata cu flori ar fi o casa protejata de zei, iar oamenii vremurilor stiau si credeau cu tarie in asta, dupa cum povesteam si mai devreme. Despre cum florile sunt considerate ofrande aduse zeilor. Ca sa nu mai mentionam despre mireasma imbietoare pe care o puteai aprecia in acele timpuri fie ca erai ori ba zeu sau membru al nobilimii.

Despre flori, ikebana si alte arte

Primele atestari documentare despre flori apar in China secolului saisprezece, unde se vorbeste despre primele ghirlande, primele buchete de flori si despre primele aranjamente florale din istorie. De asemenea, tot din acea perioada, pictorii vremii incep sa fie interesati si ei de flori, incepand sa introduca acest element in tablourile lor. In timp, pictura florala devine stil de sine statator, fiind prezent chiar si in zilele noastre ca stil de referinta. Ni-l putem aminti pe celebrul pictor Stefan Luchian, marele indragostit de natura statica cu flori si vaze cu flori. Iata inca o informatie valoroasa cu care tu, marele indragostit, la randul tau, insa de fata careia ii daruiesti flori, o poti folosi in avantajul tau. Iar daca asta nu este de ajuns, ii poti povesti si despre poetii inspirati si ei de aceste minunate creatii ale naturii. Spre exemplu, poetul Horatiu, care scria adevarate ode inchinate florilor, in Roma Antica.

In Asia se dezvolta arta ikebana, binecunoscuta si in zilele noastre, fiind o arta de ornamentala ce nu a binevoit sa se lase uitata in negura timpului, ba din contra, ea devenind extrem de populara in ultimii ani peste tot in lume si nu numai in Asia, asa cum era pe timpuri.

Alte regiuni ale globului unde florile au o istorie straveche

In India, hindusii au fost mereu mari iubitori de flori, poate printre cei mai mari iubitori de flori ai planetei, acestia incluzandu-le in aranjamente ornamentale pentru case si gradini, insa si in arte ca pictura, poezia, arhitectura.

In cazul egiptenilor, lucrurile au stat un pic diferit, acestia, pe langa scopul ornamental al florilor, gasindu-le si un scop terapeutic, fiind printre primii dintre pamanteni care au descoperit plantele medicinale si beneficiile acestora pentru organism, inventand astfel unguente si substante destinate imbalsamarii.

Grecia era si ea recunoscuta pentru frunza de palmier, planta ce devenise un adevarat simbol al fertilitatii, locuitorii acestei regiuni crezand in faptul ca diferite potiuni create din aceasta pot trata infertilitatea la barbati.

Insa cum erau privite florile pe teritoriul unde astazi se afla tara noastra? Ei bine, in Dacia plantele si florile erau considerate si ele vindecatoare. Plantele cele mai apreciate de catre daci pe motiv ca ar avea scop terapeutic fiind spanzul, matraguna si iarba mare. De asemenea, dacii erau si ei, ca toate celalalte popoare, iubitori de frumos. Asfel ca isi decorau casele si gradinile cu bujori, priboi, lacramioare, merisoare si albastrele, printre altele.