”Nu parcați mașinile în garaj”. BMW trimite sute de mii de avertizări de ”risc de incendiu” pentru 8 modele pe care le produce

Proprietarii a aproape 200.000 de mașini BMW sunt sfătuiți să nu își parcheze vehiculele în garaj, deoarece acestea pot avea un scurtcircuit și pot lua foc, potrivit unui anunț de rechemare în service, scrie CNN.

Riscul de incendiu este legat de o problemă la demarorul motorului, care poate afecta mașinile atât atunci când sunt parcate, cât și în mers, conform unui comunicat emis de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA). „Proprietarii sunt sfătuiți să își parcheze vehiculele în exterior și departe de clădiri până la finalizarea remedierii,” se arată în „avertismentul privind riscul de incendiu” transmis de NHTSA.

BMW a analizat 10 vehicule care au luat foc, fapt care a determinat această rechemare. Compania a precizat însă că nu au fost raportate accidente sau răniți. Aproximativ 196.355 de vehicule BMW, fabricate în principal între 2019 și 2022, sunt rechemate deoarece „releul demarorului motorului se poate coroda, provocând supraîncălzirea și scurtcircuitarea acestuia”, potrivit unui comunicat de presă al NHTSA.

Rechemarea include și aproximativ 1.469 de modele Toyota Supra, fabricate de producătorul german de lux, a mai precizat NHTSA.

Dealerii BMW vor înlocui gratuit demarorul, însă procesul de rechemare va fi realizat în etape, din cauza disponibilității pieselor. Scrisorile intermediare vor fi trimise proprietarilor pe 14 noiembrie, iar o a doua scrisoare va conține detalii despre momentul în care piesele de înlocuire vor fi disponibile.

Modelele rechemate sunt:

BMW Z4 (2019-2022)

BMW 330i (2019-2021)

BMW X3 (2020-2022)

BMW X4 (2020-2022)

BMW 530i (2020-2022)

BMW 430i standard și cabriolet (2021-2022)

BMW 230i (2022)

Toyota Supra (2020-2022)

Pentru a verifica dacă un vehicul este afectat de rechemare, proprietarii pot căuta numărul de identificare al mașinii (VIN) sau numărul de înmatriculare începând cu 14 noiembrie pe site-ul NHTSA. De asemenea, aceștia pot contacta BMW pentru informații despre rechemare la numărul 1-800-525-7417.

BMW nu a răspuns imediat solicitărilor CNN pentru un comentariu.

Nu este prima dată când producătorul german de lux se confruntă cu probleme legate de incendii. În 2018, BMW a fost amendată cu 10 milioane de dolari de către guvernul sud-coreean, după ce 50 de mașini au luat foc într-un singur an. O investigație a Ministerului Transporturilor din Coreea de Sud a arătat că BMW a încercat să „ascundă” problema și a întârziat rechemarea în service a 172.000 de vehicule afectate.