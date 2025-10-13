Premieră românească: Nuclearelectrica livrează combustibil nuclear în Argentina

Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica. sursa foto: Agerpres

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, filială a Nuclearelectrica, marchează o premieră istorică pentru industria nucleară românească: va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina, relatează Agerpres.

FPCU Feldioara a câştigat competiţia internaţională organizată pentru selectarea furnizorului de materie primă nucleară şi a început deja procesarea octoxidului de uraniu (U3O8) pentru a produce dioxidul de uraniu (UO2), necesar centralelor nucleare argentiniene pentru o perioadă de un an.

„Faptul că livrăm, în premieră, materie primă nucleară către un alt stat care deţine şi operează reactoare PHWR este o mândrie şi o performanţă pentru Nuclearelectrica şi filiala sa, FPCU Feldioara, dar şi pentru dezvoltarea ciclului de combustibil românesc, având în vedere că Nuclearelectrica a preluat activele de procesare în decembrie 2022, a operaţionalizat Feldioara în 2023 şi continuăm să modernizăm. Un astfel de acord este o confirmare a calităţii materiei prime procesată la Feldioara”, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă.

Directorul general al FPCU Feldioara, Agafiel Gelu Mărăcineanu, a subliniat că fabrica îşi propune nu doar să furnizeze materia primă pentru fabricarea fasciculelor de combustibil la FCN Piteşti şi, ulterior, pentru operarea Unităţilor 1 şi 2 de la CNE Cernavodă, ci şi să deschidă noi orizonturi internaţionale pentru ciclul nuclear românesc.

„Dincolo de a furniza materia prima necesară pentru fabricarea fasciculelor de combustibil la FCN Piteşti şi, ulterior, pentru operarea Unităţilor 1 şi 2 de la CNE Cernavodă, la un nivel maxim de calitate pentru a menţine excelenţa pe fluxul integrat de producţie nucleară, conducerea fabricii şi-a propus dezvoltarea, extinderea reţelei de furnizare şi să ofere ciclului de combustibil nuclear din România o nouă dimensiune: cea internaţională”, a afirmat Mărăcineanu.

Potrivit comunicatului, decizia strategică a SN Nuclearelectrica SA de a achiziţiona activele de la Feldioara a avut ca scop consolidarea ciclului integrat de combustibil nuclear al României şi menţinerea capacităţilor interne de producţie.

„Decizia strategică a SN Nuclearelectrica SA de a achiziţiona o parte din activele Feldioara necesare pentru procesarea materiei prime a avut ca scop păstrarea şi dezvoltarea ciclului integrat al combustibilului nuclear românesc, a capacităţilor de producţie integrată din SNN şi, în egală măsură, asigurarea producţiei de fascicule de combustibil şi a funcţionării optime a FCN Piteşti şi CNE Cernavodă, la un cost de tranzacţie avantajos. Având în vedere proiectele de investiţii în extindere de capacităţi nucleare ale SNN, scopul achiziţionării activelor de procesare a fost şi de a consolida capacităţile nucleare şi de a oferi României o capacitate investiţională deplină”, se arată în document.

Nuclearelectrica a finalizat la 28 decembrie 2022 achiziţia unor active din fluxul de procesare a concentratului de uraniu tehnic de la Sucursala CNU Feldioara. Activele au fost ulterior închiriate către FPCU Feldioara pentru reluarea producţiei.

Între ianuarie şi martie 2023, compania a realizat toate procedurile necesare pentru autorizarea procesului de producţie şi pregătirea instalaţiilor, operaţionalizând complet fabrica.

„În prezent, la 2 ani de la operaţionalizare, Nuclearelectrica prin filiala sa, FPCU Feldioara, va livra dioxid de uraniu la nivel internaţional, o variabilă de dezvoltare şi diversificare care va adăuga valoare şi beneficii financiare”, au transmis reprezentanţii companiei.