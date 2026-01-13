Salrom vrea 180 de milioane de euro, bani europeni, ca să recicleze deșeurile minerale de la Baia de Fier

Iniţiativa de reciclare completează proiectul de extracţie de grafit, care a obţinut statutul de Proiect Strategic al Uniunii Europene în anul 2025. Foto: Getty Images

Societatea Naţională a Sării - Salrom a depus un proiect strategic, în valoare de 180 de milioane de euro, pentru accesarea de fonduri europene în vederea reciclării şi valorificării haldelor istorice de steril din zona Baia de Fier, judeţul Gorj, relatează Agerpres. Iniţiativa va sprijini economia circulară, tranziţia verde şi securitatea aprovizionării Uniunii Europene cu materii prime critice, potrivit companiei.



Investiţia vizează reciclarea şi valorificarea haldelor istorice de steril şi a fluxurilor secundare rezultate din exploatarea şi procesarea şisturilor grafitoase din perimetrul Baia de Fier.



„Prin această investiţie a Salrom, Baia de Fier devine un pol strategic al economiei circulare în Uniunea Europeană, demonstrând integrarea completă a lanţului valoric - de la exploatare şi procesare, la reciclare şi re-introducere în circuitul economic a materialelor critice”, a precizat Salrom într-un comunicat de presă.

Baia de Fier, viitor pol al economiei circulare în UE

Proiectul răspunde direct obiectivelor CRMA (Critical Raw Materials Act, n.r.) privind creşterea securităţii aprovizionării UE cu materii prime strategice, reducerea dependenţei de importuri şi diminuarea pasivelor de mediu generate de activităţile miniere istorice, precizează sursa citată.



„Configuraţia propusă se bazează pe utilizarea exclusivă a materiilor prime secundare din UE, pe sisteme cu circuit închis de apă, control avansat al emisiilor şi management responsabil al reziduurilor, în deplină conformitate cu principiile DNSH (Do No Significant Harm, n.r.) şi cerinţele ESG (Environmental, Social, Governance, n.r.). O parte semnificativă a grafitului recuperat va fi destinată aplicaţiilor din economia verde şi infrastructura energetică, în timp ce fracţiile minerale vor fi valorificate ca produse funcţionale pentru lucrări civile şi proiecte de energie regenerabilă”, se arată în document.



Conform sursei citate, „impactul economic şi social al proiectului este relevant la nivel regional şi naţional”.



„Investiţia va genera locuri de muncă stabile, va sprijini dezvoltarea de competenţe tehnice şi industriale în Gorj - regiune aflată în tranziţie - şi va consolida rolul României în implementarea politicilor europene de tranziţie verde şi economie circulară”, menţionează compania.



Totodată, proiectul este pe deplin aliniat cu Planul Teritorial pentru Tranziţie Justă Gorj, contribuind la reconversia economică durabilă a zonei.



„Proiectul "Tailings-to-Green Baia de Fier - Recycling and Valorisation of Mining Tailings for Renewable Infrastructure" este conceput ca parte a unui ansamblu industrial integrat, dezvoltat de Salrom la Baia de Fier, cu obiectivul de a acoperi întregul lanţ valoric al grafitului în Uniunea Europeană.

Iniţiativa de reciclare completează proiectul de extracţie de grafit, care a obţinut statutul de Proiect Strategic al Uniunii Europene în anul 2025, precum şi proiectul de procesare a grafitului, depus de Societatea Naţională a Sării SA la finalul anului 2025 în cadrul apelurilor CRMA.

Împreună, cele trei proiecte formează un sistem coerent şi interdependent - extragere, procesare şi reciclare - care maximizează utilizarea resurselor, închide buclele de material, reduce pierderile şi pasivele de mediu şi consolidează securitatea aprovizionării UE cu materii prime strategice”, precizează sursa citată.



Acest caracter integrat conferă proiectului de reciclare o valoare strategică suplimentară la nivel european, demonstrând capacitatea României de a dezvolta lanţuri industriale complete, reziliente şi conforme cu obiectivele CRMA şi ale tranziţiei verzi, se arată în document.

Primul proiect Salrom, deja aprobat de Comisia Europeană

Salrom are un prim proiect aprobat şi inclus în lista celor 47 de proiecte declarate de nivel strategic de către Comisia Europeană, la primul Apel lansat.



„Primul proiect implică extracţia şi procesarea primară a şisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Proiectul include dezvoltarea de infrastructură necesară pentru extracţie, precum şi instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută (şisturile grafitoase) în grafit de înaltă puritate esenţial pentru producţia de baterii, în special pentru vehicule electrice şi sisteme de stocare a energiei. Suma solicitată şi aprobată - 198,3 milioane euro”, conform sursei citate.



Un al doilea proiect depus la finalul anului 2025, în valoare de 250 de milioane euro, destinat procesării superioare a şisturilor grafitoase este în proces de evaluare de către Comisia Europeană. Cele trei proiecte elaborate şi depuse de Salrom se ridică la o sumă totală de 628 de milioane de euro.