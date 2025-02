Un lanț de fast-food nu mai folosește aparate de gheață în restaurantele din România după controlul ANPC

Președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a arătat că problema nu este la apa potabilă livrată ci de la intrarea în mall a apei, în rețelele telescopice în care circulă, care nu au fost igienizate.Foto: Hepta

O mare companie de fast-food nu va mai folosi o perioadă aparatele de gheață în restaurantele din România, după ce a fost amendată de ANPC cu 30.000 de lei pentru că cuburile de gheață au fost contaminate cu enterococi intestinali și bacterii coliforme. Reprezentanții companiei au anunțat că va face verificări suplimentare a calității apei potabile, relatează Agerpres.

Anunțul vine după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a sancționat operatorul economic Premier Restaurants SRL cu o amendă de 30.000 lei deoarece reprezentanții instituției au constatat, în urma prelevării analizelor microbiologice, cuburi de gheață contaminate cu enterococi intestinali și bacterii coliforme.



„Siguranța și calitatea produselor noastre sunt o prioritate la. Astfel, cu privire la analiza realizată în restaurantul nostru din Feeria Băneasa, dorim să precizăm că, în același timp cu prelevarea probei de către ANPC, la solicitarea companiei noastre, a fost prelevată o a doua probă din același lot de gheață, de către un laborator certificat de Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile. Rezultatul acestei analize confirmă că gheața produsă în aparatul de gheață al restaurantului este conformă”, a transmis compania.



Potrivit sursei citate, toate echipamentele din restaurante respectă cele mai înalte standarde de siguranță și igienă, fiind verificate constant prin protocoale riguroase, inclusiv filtrarea apei și igienizarea aparatului de gheață.



„Echipamentele noastre sunt specializate, certificate CE și supuse unor controale periodice pentru a asigura calitatea și siguranța fiecărui produs oferit clienților noștri. Ca măsură suplimentară față de verificările recurente pe care le realizăm, vom solicita laboratorului certificat de Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile să efectueze verificări suplimentare în toate restaurantele din țară. Astfel, am decis să oprim temporar utilizarea aparatelor de gheață din restaurantele din țară, până la obținerea acestor rezultate, pentru a asigura clienții noștri că totul este conform”, mai spun reprezentanții companiei în România.



Președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a arătat că problema nu este la apa potabilă livrată ci de la intrarea în mall a apei, în rețelele telescopice în care circulă, care nu au fost igienizate.



„Problema nu este la apa potabilă livrată, depinde de oraș, în cazul București, mall Băneasa, de Apa Nova. Calitatea apei la intrarea în mall este zero, așa cum trebuie să fie și gheața și apa potabilă, deoarece gheața este asimilată apei potabile. Problema este de la intrarea în mall a apei, în rețelele telescopice în care circulă, nu au fost igienizate, în special în food-urile care au mașini de gheață proprii'”, a precizat Popescu Piedone.



Potrivit acestuia, temperatura și necurățarea, neigienizarea, neutilizarea mănușilor când sunt puse cuburile de gheață în pahare etc. determină contaminarea acestora.



Conform sursei citate, contaminarea cu bacterii precum enterococii intestinali și coliformii poate pune în pericol sănătatea consumatorilor, iar utilizarea gheții contaminate în băuturi răcoritoare poate avea consecințe grave.



În acest context, operatorul economic Premier Restaurants SRL i-a fost dispusă și măsura opririi temporare a utilizării aparatului de gheață până la remedierea deficiențelor constatate.



În plus, au fost prelevate noi eșantioane de gheață din alte unități de alimentație publică.

„Scopul principal al prelevării acestor eșantioane este realizarea analizelor microbiologice pentru a verifica prezența microorganismelor periculoase, precum bacterii coliforme, enterococi și Escherichia coli. Eșantioanele au fost prelevate de către un reprezentant ICA”, se mai spune în comunicatul ANPC.

