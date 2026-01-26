Un viitor mai bun, bazat pe știință și date. Rolul strategic al României în transformarea BAT

Foto: BAT

În mai puțin de un deceniu, British American Tobacco a trecut de la imaginea clasică de producător de țigarete la ambiția declarată de a construi o lume fără fum, vizând atingerea unui număr de 50 de milioane de consumatori ai produselor BAT care nu implică ardere până în 2030. Această schimbare de paradigmă înseamnă investiții de sute de milioane de lire anual în cercetare și dezvoltare şi o repoziționare comercială profundă.

Transformarea are o arhitectură clară: BAT își construiește portofoliul pe trei mari categorii de produse cu risc redus – dispozitive de vapat, produse de încălzire a tutunului și produse cu nicotină pentru uz oral.

“Ce îți trebuie ca să faci produse inovatoare pe care consumatorii le iubesc este o investiție foarte mare în cercetare și dezvoltare, inovație și R&D. Ați fi văzut că, în acea perioadă, evident, când nu aveam un business de nouă generație fără ardere, banii pe care îi învesteam în cercetare și dezvoltate pentru produsele fără ardere erau, practic, foarte puțini. Astăzi veți vedea că aproape toți banii noștri de cercetare și dezvoltare sunt direcționați către portofoliul nostru de produse fără ardere, deci toată inovația noastră este condusă de produsele fără ardere. Asta ne-a făcut să ne gândim și la cum alocăm bani între marketingul produselor care ard tutunul și marketingul produselor de nouă generație fără ardere. Și a existat o schimbare foarte profundă și acolo. Deci cred că vedeți, dintr-un punct de vedere structural și financiar, o realocare foarte concretă a cheltuielilor dinspre portofoliul de țigarete către portofoliul fără ardere”, spune Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer, BAT.

România joacă un rol strategic în această transformare, ca hub industrial și de export pentru produse cu risc redus. Fabrica BAT de la Ploiești a atras investiții de peste 500 de milioane de euro și a devenit unul dintre cele mai mari și avansate centre de producție ale grupului, fiind printre primele unități din Uniunea Europeană care produc consumabile pentru dispozitivele BAT de încălzire a tutunului.

„România este una dintre marile pieţe pentru BAT la nivel global, foarte importantă în Europa. Cu ajutorul, înţelegerea şi parteneriatul cu autorităţilor, vedem o evoluţie a afacerii în direcţia cea buna şi simultan beneficiile pentru societate. Am lucrat în multe țări din întreaga lume. Sunt în România de trei ani și nu am fost niciodată într-un loc cu oameni de asemenea calitate pe care i-am văzut aici. Nivelul de educație, nivelul de dedicare, etica muncii, rigoarea și pasiunea pe care o pun în tot ceea ce fac sunt fără egal. Am participat la mai multe forumuri în care am promovat investițiile străine pentru România, iar acesta este întotdeauna primul motiv pentru care aș invita orice investitor să își aducă afacerile și capitalul în țară. În România se produc consumabile pentru produsele fără ardere, care este una dintre categoriile de produse cu risc redus. Le producem în fabrica noastră din Ploiești și exportăm către Europa. Asta este o schimbare mare și a necesitat investiții masive aici, în țară.”, spune Jorge Araya, Director Aria Europa de Sud Est și GM BAT Romania, BAT

În acest context de transformare, Omni™ apare ca un fel de "manual de bord" științific al noului BAT: o platformă globală care sintetizează progresele companiei pe drumul către unui viitor mai bun (A Better Tomorrow™) și viziunea unei lumi fără fum (Smokeless World). Structurată în capitole tematice, Omni™ adună la un loc marile întrebări despre reducerea riscurilor asociate fumatului, trece în revistă dovezile privind produsele fără ardere și oferă o privire de ansamblu asupra bazei globale de date în materie de reducere a riscurilor asociate fumatului construită în ultimul deceniu.

“Omni™ este o platformă extrem de importantă pentru noi. Pe măsură ce ne gândim la tranziția de la fumat la produse cu nicotină care nu ard tutunul, este foarte, foarte important să fim ghidați de știință. Știința și dovezile care sugerează că utilizatorii de tutun și nicotină care fac trecerea la produse fără ardere reduc nivelul de risc. Nu există un produs sigur. Prin Omni™ am vrut să adunăm toate aceste dovezi laolaltă. Există aproape 300 de studii științifice BAT evaluate de experți, 600 de publicații științifice evaluate de experți, care formează coloana vertebrală a Omni”, spune Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer, BAT.

Omni™ combină sute de studii externe cu cercetarea proprie BAT, acoperind produse protejate de mii de brevete și un deceniu de investiții în inovație pentru produse "smokeless". Platforma este gândită nu doar ca un catalog de date, ci ca un spațiu de dialog cu factorii de decizie, experți și societatea civilă, în care discuțiile despre politici de reducere a riscurilor să pornească de la o bază comună de evidențe științifice.

„“Cea mai mare responsabilitate a noastră este să mutăm consumatorii de la țigări către produse cu risc redus, pentru a permite o lume fără fum. Și tratăm asta extrem de serios. Acesta este scopul nostru și asta mobilizează organizația. Nu se va întâmpla peste noapte. Este un proces. Va dura ani. Va necesita multă investiție și consecvență, iar noi suntem foarte mulțumiți de modul în care țara a îmbrățișat scopul nostru și cum nivelul de înțelegere permite o transformare semnificativă a industriei. Aceasta este cea mai mare responsabilitate a noastră ca business. Este un beneficiu pentru societate, este un beneficiu pentru guvern și este un beneficiu pentru acționarii noștri”, explică Jorge Araya, Director Aria Europa de Sud Est și GM BAT Romania, BAT

Pentru România și Europa de Sud‑Est, Omni™ devine un instrument-cheie: conectează rolul industrial al Ploieștiului și portofoliul local de produse cu risc redus la o narațiune globală despre tranziția către produse fără fum.