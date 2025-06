Unul dintre cei mai mari retaileri europeni oferă ONG-urilor din România finanţare nerambursabilă

Unul dintre cei mai mari retaileri europeni a investit peste 9 milioane de euro anul trecut în proiecte de responsabilitate socială cu impact direct în comunitate. Foto: Getty Images

Companii din mediul privat se implică tot mai mult în societate. Unul dintre cei mai mari retaileri europeni a investit peste 9 milioane de euro anul trecut în proiecte de responsabilitate socială cu impact direct în comunitate. Este vorba despre susținerea ONG-urilor, dar și despre implicare activă în diverse domenii, cum ar fi educația, mediul sau sportul, dar și despre proiecte de voluntariat.

Zonele defavorizate din România au nevoie și de implicarea mediului privat, dovadă sunt schimbările prin care au trecut comunitățile în care a ajuns unul dintre cei mai mari retaileri de la noi din țară.

"Vorbim de proiecte de aproximativ 9,5 milioane de euro, de aproximativ 200 de proiecte, mai exact, implementate prin partenerii noștri non-guvernamentali pe cele cinci direcții strategice, respectiv educație, sănătate, protejarea mediului, sport, cultură în toate județele din țară, dar în special în localitățile defavorizate din punct de vedere social", a spus Valer Hancaş, directorul de comunicare al lanţului de magazine.

Compania a oferit și granturi nerambursabile organizațiilor neguvernamentale. În total, anul trecut, 4% din profitul brut al lanțului de magazine a ajuns în astfel de proiecte.

"Am finanțat zeci de organizații non-guvernamentale din toată țara. Alături de acestea, am implementat peste 100 de proiecte pentru comunitate și mediu, de care au beneficiat milioane de români. Am continuat programele de prevenire a abandonului școlar și de facilitare a accesului la educație în comunitățile vulnerabili. Când vorbim despre mediu nu este vorba doar despre reciclare sau reducerea plasticului, este vorba despre cum producem, cum consumăm sau cât lăsăm în urmă. Un exemplu concret este sold și suflet", a adăugat el.

Și sănătatea este un domeniu în care compania s-a implicat. Un exemplu este renovarea mai multor secții din Institutul Clinic Fundeni alături de parteneri din ONG-uri.