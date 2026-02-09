Vânzarea activelor ArcelorMittal Hunedoara către UMB Steel, pentru 12,5 milioane de euro, a fost aprobată

Producţia s-a oprit pe 5 septembrie 2025. Foto: Agerpres

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGA) ArcelorMittal Hunedoara S.A. a aprobat, luni, vânzarea tuturor activelor societății către compania UMB Steel S.R.L., pentru un preț total de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe legal constituite, la care au participat acționari ce dețin peste 96,9% din capitalul social.

Tranzacția vizează toate activele mobile și imobile deținute de ArcelorMittal Hunedoara, cu excepția explicită a echipamentelor IT și a licențelor software. Printre activele ce urmează să fie transferate se numără echipamentele industriale, inclusiv cuptorul electric cu arc, laminorul, instalațiile de degazare și cuptorul oală, stocurile de materiale, terenurile și clădirile din perimetrul platformei industriale, dar și proprietăți situate în afara acesteia.

De asemenea, vânzarea include halda de zgură și terenurile aferente, cu o suprafață totală de aproximativ 928.000 de metri pătrați, precum și parcele de teren de peste 1,5 milioane de metri pătrați totali, atât în interiorul, cât și în afara amplasamentului industrial.

Potrivit hotărârii AGA, UMB Steel va prelua și obligațiile și răspunderile de mediu asociate activelor și activităților desfășurate anterior, precum și, după caz, autorizațiile de mediu și celelalte avize necesare.

Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara a primit mandat pentru negocierea și implementarea tranzacției, iar data de înregistrare pentru identificarea acționarilor afectați de hotărâre a fost stabilită pentru 25 februarie 2026. Data "ex-date" este 24 februarie 2026. Raportul curent a fost transmis Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București, unde acțiunile ArcelorMittal Hunedoara sunt tranzacționate pe piața AERO.

ArcelorMittal Hunedoara a semnat, la finalul lunii decembrie acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor activelor sale pentru un preţ total de 12,5 milioane euro, plus TVA, către cu UMB Steel.

Tranzacţia nu va implica un transfer al salariaţilor societăţii către cumpărător, având in vedere că aceasta nu implică transferul unei unităţi economice funcţionale, activitatea de producţie fiind stopată, iar raporturile societăţii cu salariaţii aferenţi fiind încetate ca urmare a implementării Schemei de Plecări Voluntare (salariaţii rămaşi fiind, in principal, alocaţi activităţilor de natură administrativă).

ArcelorMittal a confirmat în 17 octombrie 2025 decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, România, care produce corniere şi profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură. Producţia s-a oprit pe 5 septembrie 2025, după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte dificile.