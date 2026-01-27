COTAR acuză ASF de „sfidare” și afirmă că polițele RCA s-au scumpit și cu 300%: „E profit legitim sau jaf organizat?”

Organizațiile spun că polițele RCA au crescut și cu 300% fără nicio legătură cu realitatea economică. Foto: wallpapers.com

Piața RCA este profund dezechilibrată, prețurile cresc lună de lună fără nicio justificare economică sau transparență, acuză Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), într-o scrisoare adresată conducerii ASF, semnată alături de alte şapte organizaţii. Acestea i-au reproșat, de asemenea, vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, că sfidează realitățile economice trăite de milioane de români când spune că piața RCA este stabilă și funcționează „în parametri normali”.

Reprezentanţii transportatorilor amenință că, în lipsa unor decizii clare şi rapide care să elimine haosul din piață, vor ieși în stradă.

Astfel, COTAR, Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR 1903, Federaţia Europa, Apulum, APTE 2000, Federaţia Naţională a Camerelor Operatorilor Taxi şi Taximetriştilor Independenţi din România (FNCOTR), Federaţia Naţională a Şcolilor de Şoferi din România (FNSSR) şi CNTR contestă declaraţiile recente ale vicepreşedintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu.

„Considerăm că aceste afirmaţii reprezintă o sfidare la adresa realităţii economice trăite zilnic de milioane de români şi de companiile de transport. Discursul oficial de la vârful ASF este contrazis brutal de situaţia din teren, unde falimentele marilor jucători (City Insurance şi Euroins) au fost decontate exclusiv de populaţie şi de firmele româneşti.

Este explozia preţurilor generatoare de profit legitim sau e jaf organizat? După marile falimente, poliţa RCA a înregistrat creşteri de până la 300%, scumpiri fără legătură cu daunalitatea reală sau cu costurile efective din piaţă. În anul 2025, după ridicarea plafonării, tarifele au mai crescut cu până la 50%. Astăzi, asistăm la creşteri lunare, lipsite de orice justificare economică sau actuarială transparentă”, a transmis COTAR într-un comunicat de presă.

COTAR acuză un mecanism de tip „japcă”

Potrivit sursei citate, orice societate comercială are dreptul să facă profit, însă ceea ce se întâmplă în România „este o anomalie: sunt companii care raportează profituri de sute de milioane de euro anual, în timp ce tarifele cresc accelerat, fără corelaţie cu riscul”.



„ASF ar fi trebuit să supravegheze piaţa pentru a nu se ajunge la actualul haos care a eliminat, practic, mecanismul Bonus - Malus, înlocuindu-l cu un mecanism de tip "japcă". ASF refuză să explice o realitate revoltătoare: discrepanţele uriaşe de preţ pentru acelaşi risc. Pentru aceeaşi persoană sau firmă, în condiţii identice, diferenţele dintre ofertele asigurătorilor ajung şi la 300%. Solicităm vicepreşedintelui ASF să explice public cum este posibil ca sistemul bonus-malus poate să producă asemenea anomalii. Aceasta nu este o piaţă funcţională, ci un mecanism de tip "japcă", în care lipsa supravegherii reale loveşte direct în buzunarele a milioane de români”, au transmis organizațiile în comunicatul de presă citat.

Organizațiile spun că prețurile polițelor RCA din România sunt comparabile cu cele din Germania, deși veniturile din țara noastră sunt de cinci ori mai mici. „Pentru un pensionar român, plata RCA poate însemna două luni de pensie. Aceasta nu mai este doar o problemă de piaţă. Este o anomalie socială gravă şi o bătaie de joc la adresa celor peste 10 milioane de proprietari de autovehicule”, menţionează COTAR.



Cele şapte organizaţii semnatare a scrisori adresate ASF solicită:

recunoaşterea publică a realităţii din piaţă, dincolo de raportările cosmetizate;

transparenţă totală privind justificarea creşterilor de tarife, cu respectarea legilor aplicabile;

intervenţie fermă împotriva abuzurilor, nu declaraţii de faţadă;

măsuri urgente pentru protejarea economiei româneşti, înainte de colapsul transportatorilor şi al micilor proprietari auto;

OUG pentru emiterea poliţelor RCA de către o instituţie financiară românească - prevăzută în Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;





