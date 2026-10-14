Darău dezminte acuzaţiile legate de licitația pentru Șantierul Naval Mangalia: "Nu a existat nicio ofertă mai mare"

Irineu Darău: Nu a existat nicio ofertă mai mare pentru vânzarea companiei de la Şantierul Naval Mangalia. Sursa foto: Facebook/Şantierul Naval Mangalia

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a precizat, miercuri, într-o conferinţă de bilanţ ministerial, că pentru Şantierul Naval Mangalia nu au existat oferte mai mari din partea investitorilor decât suma de 138 de milioane de euro pe care a fost vândut către compania germană Rheinmetall, potrivit Agerpres.

"Am auzit minciuna că ar fi existat oferte mai mari sau la suma aceea. Nu există aşa ceva. Nu a existat nicio ofertă la nicio licitaţie publică pentru vânzarea acestei companii până la momentul în care s-a vândut. Suma cu care s-a vândut această companie, de 138 de milioane de euro, este cea mai mare sumă din toată istoria postdecembristă a României pentru o companie în insolvenţă sau faliment. Nu a existat o sumă mai mare", a menţionat ministrul.

Potrivit acestuia, în urma tranzacţiei, nu s-au înstrăinat terenurile statului român.

"Ce s-a vândut? Am auzit şi aici minciuni sfruntate. S-au vândut echipamentele şi halele care există pe acel şantier. Domeniul, terenul, docurile sunt ale statului. Etapele următoare înseamnă o asociere sub o formă sau alta. Vom discuta aceste lucruri între statul român şi investitorul privat, pentru că domeniul public al statului nu poate fi folosit fără aprobări şi fără o formă de asociere", a explicat Irineu Darău.

El a menţionat, în context, că primul creditor al şantierului naval este statul român.

"Rar mi-a fost dat să aud mai multe fake news decât în ultimele zile despre această vânzare. În primul rând, un lucru factual. Ştiţi care este primul creditor căruia trebuie să i se acopere datoriile după această vânzare? Statul.

Din acea sumă, 160 de milioane de lei trebuie plătite la stat la ANAF, 18 milioane de lei la UAT Mangalia, respectiv 10 milioane de lei la SN 2 Mai Mangalia, care este o societate cu participaţie 100% de la Ministerul Economiei", a arătat ministrul interimar al Economiei.

Acesta a explicat, totodată, câte acţiuni şi ce implicare are statul român la Şantierul Naval de la Mangalia. Potrivit acestuia, statul are o societate, SN Mangalia, care n-are nicio legătură cu proiectul SAFE, şi care este un şantier militar, şi o altă societate, SN 2 Mai Mangalia, care a avut participaţii la societatea Damen Mangalia.

"La un moment dat erau 49%, la un moment dat 51% din acţiuni. Societatea Damen Mangalia este societatea falimentară, o societate care a fost băgată în insolvenţă de miniştrii PSD. Unul dintre foştii miniştrii PSD a fost director la Damen şi la Mangalia şi la Galaţi şi, apoi, a ajuns ministru. Să răspundă ei cum au băgat această societate în insolvenţă şi au dus-o la lipsă totală de comenzi şi la o groapă din care nu se mai putea ieşi.

Această societate în faliment acumulase sute de milioane de euro datorii, în total, faţă de toţi creditorii. Această societate a ajuns, într-adevăr, pe lângă aceste taxe de plătit la stat, să aibă 95% dintre datorii la Damen", a subliniat Darău.

El a adăugat că statul român a acoperit câteva luni salariile angajaţilor din fondul de garantare, care va trebui să fie completat cu o parte din suma de vânzare.

Şantierul Naval Mangalia a fost vândut, vineri, în urma unei licitaţii, către Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru suma de 138,03 milioane de euro, fără TVA, a anunţat CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia.

Guvernul României a salutat, tot vineri, aprobarea achiziţiei Şantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall, menţionând că reprezintă un pas pentru relansarea activităţii unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României.

"După o perioadă de dificultăţi financiare, care a culminat cu falimentul şi disponibilizarea a aproape 1.000 de angajaţi, investiţiile planificate vor permite reluarea activităţii, crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea şantierului în perspectiva transformării sale într-unul dintre principalele centre europene de construcţii navale militare", se arată într-un comunicat transmis de Executiv.

Potrivit Guvernului, aprobarea achiziţiei este rezultatul negocierilor desfăşurate în cadrul Programului SAFE, unde România a condiţionat implementarea achiziţiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiţii în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Şantierului Naval Mangalia.