De ce reducerea accizelor la motorină și benzină nu va opri scumpirile la pompă. Economist: „Până la urmă tot acolo ajungem”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că „foarte probabil” Guvernul va micșora accizele la motorină și benzină. Foto: Hepta

Reducerea accizelor la motorină și benzină nu va opri scumpirile la pompă, cel mult va întârzia majorările cu „o zi sau două”, a declarat profesorul în economie mondială, Christian Năsulea, la Antena 3 CNN. Motivul: fluctuațiile puternice de pe piața internațională. Dacă accizele ar fi fost micșorate înainte de această criză în aprovizionarea cu petrol, atunci astăzi am fi avut prețuri mai mici la benzină și motorină, a mai spus economistul. Totuși, o măsură similară cu cea luată de Bulgaria, de acordare a unui ajutor pentru cetățenii vulnerabili, ar putea reduce din șoc, a adăugat Năsulea.

După ce premierul Ilie Bolojan a declarat că „foarte probabil” Guvernul va micșora accizele la motorină și benzină, profesorul în economie mondială Christian Năsulea a spus că măsura ar fi luată prea târziu pentru a afecta cu adevărat prețurile la pompă. Cel mult, majorările vor fi întârziate câteva zile.

„Din păcate, din punctul meu de vedere, cu măsuri sau fără, momentan, tot acolo mergem, pentru că este o criză provocată extern, de o amploare mai mare decât estimam inițial, ceea ce înseamnă că și în situația în care cel mai probabil se va adopta și această reducere de accize, ea nu va putea să producă decât, în cel mai bun caz, o întârziere mică de câteva zile în creșterea prețurilor”, a explicat profesorul în economie mondială.

Prețurile nu ar fi explodat, așa cum s-a întâmplat de la începutul războiului în Iran, dacă accizele ar fi fost micșorate atunci când nu exista această criză a aprovizionării cu petrol, ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz de către regimul de la Teheran.

„Dacă am fi avut accize mai mici când nu era criză energetică, lucrul acesta s-ar fi tradus în prețuri mai mici. Dar în momentul acesta, când este o efervescență totală pe piața internațională, traderi care caută țări noi de unde să cumpere, să se aprovizioneze cu produse în așa fel încât să rezolve probleme mai grave decât cele pe care le avem noi în țară, lucrul acesta ne face să credem că o reducere de acciză sau reduceri de TVA va avea efectul de a duce la scăderea prețurilor sau de a întârzia creșterea prețurilor cu o zi-două.

Însă până la urmă tot acolo ajungem. Pentru că vor observa niște comercianți sau consumatori din alte țări că s-a ieftinit temporar carburantul în România, vor veni să se alimenteze de aici, vor veni să cumpere marfă care altfel ajungea pe piața din România și până la urmă tot acolo ajungem” a spus Năsulea.

Economistul a subliniat că atâta vreme cât există acest dezechilibru pe piața internațională a carburanților și a produselor petroliere „prețurile vor continua să crească, indiferent câte eforturi face Guvernul României în acest moment.”

Totuși, ce poate face Executivul este să acorde un ajutor, așa cum a făcut-o Bulgaria, cetățenilor vulnerabili, a spus Năsulea. Însă și aceasta este o sabie cu două tăișuri.



„Aș vrea să nu uităm faptul că totuși Guvernul României are deja în în vigoare o măsură de ajutor pentru transportatori, pentru transportatorii care sunt înregistrați legal în România, cei 85 de bani.

Există de asemenea măsuri în vigoare pentru fermieri și cred că ce lipsește în momentul acesta în această criză poate este o măsură care să fie similară cu ceea ce au făcut bulgarii, cu un ajutor foarte mic pentru persoanele fizice, pentru oamenii care depind de carburant pentru transport.

Însă nu ar trebui să ne aruncăm în ce știe ce schemă, foarte complexă, foarte costisitoare, pentru că, repet, per total, ca nivel de preț, tot acolo ajungem și nu doar atât, dar și cu eventual niște bani care ar fi dați către cetățenii vulnerabili în așa fel încât să poată să-și permită să alimenteze, banii aceștia se vor adăuga de fapt la prețul carburantului per total”, a explicat Năsulea.

Deși este o intervenție care va avea și consecințe negative, este totuși o măsură care poate fi luată în considerare deoarece „sunt oameni care au dificultăți mult mai mari să descurce în această perioadă, în timp ce sunt alții pentru care nu e o problemă atât de mare”, a adăugat profesorul în economie mondială.

Guvernul a adoptat joi, după două amânări și multiple modificări, ordonanța de urgență privind prețul carburanților. Măsurile, primele luate de România pentru a reduce prețurile la caburanți, vor intra în vigoare de la 1 aprilie.

Prețurile carburanților ar urma să scadă cu până la 50 de bani. OUG instituie situație de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere până la data de 30 iunie 2026, inclusiv.

În această perioadă, adaosul comercial al companiilor din industrie va fi plafonat „la cel mult valoarea medie anuală a adaosului comercial practicat pentru aceste produse în anul 2025”.