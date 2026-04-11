De unde alimentăm cel mai ieftin când mergem vara în concediu cu maşina. Cât costă carburanţii către Bulgaria, Grecia şi alte ţări

Grecia, Bulgaria, Turcia, Muntenegru, Croaţia şi Albania sunt destinațiile preferate ale românilor când vine vorba despre vacanţele pe timpul verii, iar mulţi dintre cei care se îndreaptă către aceste ţări o fac cu maşina.

Faţă de 2025, preţurile la carburanţi au crescut în toate ţările de mai sus, fară excepţie, uneori cu peste 50%.

Distanţele sunt mari şi majoritatea şoferilor vor avea nevoie, cel mai probabil, de încă o alimentare cu carburant pe sens, sau cel puţin una la destinaţie pentru drumul de întoarcere. Desigur, depinde de unde pornește fiecare, cei care pleacă din estul țării către Grecia vor alege probabil ruta prin Bulgaria și traversarea Dunării pe la Giurgiu, în timp ce vestul ţării va alege ruta prin Serbia şi Macedonia.

În acelaşi timp, dacă destinaţia e Turcia, românii din jumătatea vestică a ţării ar putea alege să treacă în Bulgaria pe podul Calafat-Vidin, mult mai liber decât Giurgiu-Ruse. Cine merge în Albania o poate face fie prin nordul Greciei, fie prin Serbia şi Muntenegru, în funcţie de destinaţie.

Cât costă benzina şi motorina în România

În prezent, benzina şi motorina se vând în România cu aproximativ 9 lei pe litru (1,76 euro), respectiv 10 lei pe litru (1,96 euro), după scumpirile în lanţ produse în decursul lunii martie 2026, ca urmare a izbucnirii războiului din Iran şi scumpirii barilului de petrol.

Vecinii cu preţuri mici la carburanţi

Bulgaria are unele dintre cele mai reduse prețuri la benzină și motorină din Europa și din UE, mult sub cele din România (cele mai mici sunt în Malta), însă şi acestea au crescut faţă de anul trecut.

Potrivit Weekly Oil Bulletin, publicat de Comisia Europeană, preţul pentru un litru de benzină Euro 95 era pe 6 aprilie de 1,45 euro, în timp ce motorina se vindea cu 1,69 euro pe litru. În august 2025, un litru de benzină era de 1,22 euro, iar unul de motorină 1,21 euro.

Grecia: preţuri diferite în funcţie de traseu

Grecia a avut mereu preţuri mai mari decât România la carburanţi, în special la benzină, însă acestea au crescut faţă de 2025. Totodată, trebuie ţinut cont că pe insule carburanţii au preţuri mai mari decât pe continent.

Potrivit datelor, în data de 6 aprilie benzina şi motorină se vindeau la aproape acelaşi preţ în Grecia, însă unul ridicat. Aproximativ 2,072 euro costă un litru din fiecare carburant, la mare distanţă de Bulgaria şi mai mică de România.

În cazul deplasării către Grecia, depinde punctul de plecare. Șoferii care vor pleca din vestul sau centrul României vor alege probabil ruta prin Serbia și Macedonia.

Aici lucrurile stau mai bine: în Serbia un litru de benzină se vinde cu echivalentul a 1,6 euro, iar un litru de motorină standard cu 1,82 euro. În Macedonia de Nord, un litru de benzină este 1,35 euro, iar unul de motorină 1,59 euro. În ambele ţări, diferenţa faţă de 2025 este foarte mică la benzină, însă motorina s-a scumpit cu 19 eurocenţi pe litru în Serbia şi cu 49 de cenţi în Macedonia de Nord.

În Muntenegru se ajunge uşor prin Serbia

Muntenegru este deja o destinaţie populară pentru români, fiind destul de uşor de ajung acolo cu maşina. Cel mai cunoscut traseu din România este prin Serbia. La capitolul preţuri, Muntenegru merge pe direcţia statelor din zonă: faţă de anul trecut, scumpire medie la benzină (16 euro cenţi) şi mare la motorină (44 de eurocenţi), ajungând la 1,59 euro pe litru, respectiv 1,78 euro pe litru.

Cea mai scumpă motorină din zonă

Albania câştigă teren ca destinaţie de vacanţă în rândul românilor, datorită preţurilor mai scăzute faţă de Muntenegru, dar mai ales faţă de Croaţia.

Anul trecut, Albania avea cei mai scumpi carburanţi din zonă, chiar şi peste nivelul Greciei. Preţurile au crescut faţă de 2025 şi în această ţară, la aproximativ 2 euro pe litru de benzină şi 2,22 euro pe litru de motorină - cea mai scumpă din ţările enumerate, arată datele Cargopedia.

Traseul din România spre Albania se poate face prin Serbia şi Muntenegru sau Kosovo, sau prin Bulgaria şi Grecia. Preţurile la carburanţi în Serbia şi Muntenegru sunt asemănătoare (aprox. 1,6 euro pe litrul de benzină şi 1,8 euro pe litrul de motorină), în timp ce în Bulgaria litrul de benzină e 1,45 euro şi cel de motorină 1,69 euro, iar Grecia are carburanţii săi de 2,07 euro pe litru.

Drumul către Croaţia are costuri rezonabile

În Croația se poate ajunge prin Ungaria sau Serbia și Bosnia Herțegovina, în funcţie de de punctul de plecare al fiecăruia.

În Croația, un litru de benzină se vinde cu 1,67 euro, în timp ce un litru de motorină costă 1,86 euro. Avem deci, faţă de 2025, creşteri de aproximativ 20 de eurocenţi pe litru la benzină şi 44 de eurocenţi la motorină.

Ungaria are preţuri mai mici decât România, în ţara vecină un litru de benzină fiind oferit cu echivalentul a 1,57 euro, iar unul de motorină cu echivalentul a 1,66 euro.

În Serbia un litru de benzină se vinde cu echivalentul a 1,6 euro, iar un litru de motorină standard de 1,82 euro. Bosnia și Herțegovina a înregistrat în ultimul an creşteri atât la benzină, cât şi la motorină. Dacă benzină se vinde acum cu echivalentul a 1,44 euro pe litru (+0,25 euro), motorina a înregistrat o creştere de peste 50% şi a urcat de la 1,20 la 1,86 euro pe litru.

Destinaţia cu cei mai ieftină benzină

Turcia are cele mai mici prețuri la benzină și motorină dintre toate destinațiile de vacanță de mai sus, chiar dacă s-au scumpit şi ele faţă de anul trecut.

Potrivit Cargopedia, un litru de benzină se vine cu echivalentul în lire turcești a 1,20 euro, în timp ce motorina se comercializează cu echivalentul a 1,49 euro.

Traseul către Turcia va străbate de fiecare dată Bulgaria, unde preţurile sunt mai mici decât cele din România.

De unde alimentăm cel mai avantajos când mergem în concediu

De departe, cele mai mici preţuri din zonă sunt în Bulgaria, mult mai mici şi decât cele din România. Dacă preţurile actuale se menţin, şoferii care trec pe acolo, în special către destinaţia cu preţuri mari Grecia, ar trebui să-şi umple rezervorul.

Orice deplasare care include Bulgaria va trage costuri mai reduse de transport, iar dacă destinaţia este Turcia - campiona preţurilor reduse la combustibili - economia este asigurată.

Altfel, cei mai scumpi carburanţi îi găsim în Grecia şi Albania şi cei mai ieftini în Turcia, Bulgaria şi Bosnia şi Herţegovina.