Deficitul României rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană. Pe locul doi se află Polonia

În România, deficitul a scăzut de la 10,3% din PIB în ultimele trei luni din 2024, până la 8,8% din PIB în primul trimestru din acest an şi 8,7% din PIB în perioada aprilie-iunie 2025, dar România este în continuare statul membru UE cu cel mai mare deficit. Alte ţări cu o pondere ridicată în PIB a deficitului în trimestrul doi din acest an sunt: Polonia (8,5%), Franţa (5,4%), Belgia (4,9%) şi Austria (4,5%). Statele membre UE care au raportat excedent sunt Cipru (3,6%), Danemarca (2,9%), Grecia (2,7%), Irlanda (1,2%) şi Portugalia (0,7%).

Eurostat a publicat marţi şi raportul privind datoria publică brută a ţărilor membre UE la finalul trimestrului doi din 2025. Conform acestor date, raportul datorie-PIB a crescut în zona euro până la 88,2%, de la 87,7% în primul trimestru din 2025, iar în UE a crescut de la 81,5%, până la 81,9%.

Deficitul guvernamental ajustat s-a mărit în Uniunea Europeană de la 2,8% din PIB în primul trimestru din acest an la 2,9% din PIB în perioada aprilie-iunie 2025, în timp ce în zona euro s-a menţinut la 2,7% din PIB, arată datele publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), informează Agerpres.

În comparație cu trimestrul doi din 2024, raportul datorie-PIB a crescut în zona euro de la 87,7% la 88,2%, şi în UE de la 81,2% la 81,9%, în perioada aprilie-iunie 2025. În România, raportul datorie-PIB a crescut la 57,3% în trimestrul doi din 2025, de la 55,9% în primele trei luni din acest an şi 51,5% în trimestrul doi din 2024.

În Uniunea Europeană, cel mai ridicat raport datorie-PIB la finalul trimestrului doi din 2025 se înregistra în Grecia (151,2%), Italia (138,3%), Franţa (115,8%), Belgia (106,2%) şi Spania (103,4%), iar cel mai redus în Estonia (23,2%), Luxemburg (25,1%), Bulgaria (26,3%) şi Danemarca (29,7%).

Comparativ cu primul trimestru din acest an, 15 state membre UE au raportat creşterea raportului datorie-PIB la finalul trimestrului doi din 2025, iar 12 un declin. Cele mai mari creşteri au fost în Finlanda (4,3 puncte procentuale - pp), Letonia (2,7 pp), Bulgaria (2,6 pp), Portugalia (1,8 pp), Franţa (1,7 pp) şi România (1,4 pp), iar cel mai semnificativ declin în Lituania (minus 1,4 pp), Irlanda (minus 1,2 pp), Grecia şi Luxemburg (ambele cu minus 1,1 pp).

Comparativ cu trimestrul doi din 2024, raportul datorie-PIB a crescut în 16 state membre UE, iar 11 au înregistrat un declin. Cele mai mari creşteri au fost în Finlanda (7,8 pp), Polonia (6,1 pp), România (5,8 pp), Bulgaria (4,3 pp), Franţa (3,5 pp), Slovacia (2,7 pp), Italia (2,3 pp) şi Letonia (2 pp). iar cel mai semnificativ declin în Grecia (minus 8,9 pp), Irlanda (minus 7,2 pp), Cipru (minus 6,5 pp), Danemarca (minus 3,5 pp) şi Portugalia (minus 2,3 pp).