Descoperă Cambodgia în numărul 10 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă educativă și bancnotă autentică

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă cu numărul 10, dedicat Cambodgiei. Acest număr include revista educativă, alături de o bancnotă autentică – rielul cambodgian, oferind cititorilor atât informație clar structurată, cât și o piesă reală de colecție.

Revista prezintă date esențiale despre Cambodgia, poziționarea sa în Asia de Sud-Est și reperele istorice care au definit evoluția statului, de la perioada vechilor regate și a Imperiului Khmer, până la epoca modernă. Acest număr este completat de prezentarea rielului cambodgian, moneda națională introdusă după obținerea independenței.

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” este concepută ca o călătorie fascinantă pe cinci continente, fiecare număr fiind dedicat unei țări și unei monede autentice. Cele 40 de reviste oferă informații despre istoria, cultura și economia statelor din întreaga lume și sunt completate de monede și bancnote atent selectate pentru colecționare. Prin structura sa accesibilă, colecția este gândită pentru a fi parcursă și descoperită de întreaga familie.

Începând de luni, 2 februarie, numărul 10 este disponibil la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei din toată țara. Preț: 39,99 lei.

Numerele anterioare ale colecției sunt încă disponibile la chioșcuri, astfel încât poți recupera oricând piesele lipsă și îți poți completa colecția.

Următorul număr apare luni, 16 februarie. Colecționează-le pe toate!