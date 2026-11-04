Disney vrea să dea afară câteva mii de angajați. Gigantul american pregătește și reduceri de cheltuieli de până la 20%

2 minute de citit Publicat la 08:50 04 Noi 2026 Modificat la 08:51 04 Noi 2026

Disney vrea să dea afară câteva mii de angajați. Foto: Hepta

Disney pregătește un nou val de concedieri, care ar putea afecta câteva mii de angajați, potrivit unor surse citate de CNBC. În același timp, unora dintre managerii companiei li s-a cerut să reducă cheltuielile cu până la 20%, în cadrul unui plan mai amplu de reducere a costurilor.

Informațiile au fost oferite de persoane familiarizate cu planurile companiei, care au dorit să rămână anonime deoarece nu sunt autorizate să vorbească public despre aceste decizii. Bloomberg a relatat prima despre noul val de concedieri.

Este cea mai recentă rundă de disponibilizări de când Josh D'Amaro a preluat conducerea Disney, la începutul acestui an.

Compania anunțase deja, în aprilie, planuri pentru concedierea a până la 1.000 de angajați, în principal din departamentul de marketing. În septembrie, au urmat alte aproximativ 300 de posturi vizate, majoritatea din departamentele de resurse umane și tehnologie.

Conducerea Disney avertizase încă din august că ar putea urma noi reduceri de personal.

„Continuăm să ne concentrăm pe reducerea costurilor la nivelul întregii companii, pentru a elibera resurse suplimentare pe care să le investim în dezvoltare. Analizăm mai multe modalități prin care putem face acest lucru”, au transmis directorul general Josh D'Amaro și directorul financiar Hugh Johnston, într-o scrisoare adresată acționarilor pe 5 august.

Cei doi au precizat că procesul era deja în desfășurare și că vor reveni cu informații despre rezultatele măsurilor adoptate.

Tot în august, Disney a anunțat un program de pensionare anticipată pentru o parte dintre angajați.

Într-o scrisoare trimisă personalului pe 24 august, Sonia Coleman, directorul de resurse umane al companiei, a explicat că acesta este doar unul dintre pașii prin care Disney încearcă să își reorganizeze activitatea.

„Aceasta este una dintre mai multe măsuri pe care le luăm pentru a ne reorganiza compania, inclusiv reduceri involuntare de personal, care au început deja în unele departamente și vor continua anul viitor”, a transmis Coleman.

La sfârșitul anului fiscal 2025, încheiat în septembrie, Disney avea aproximativ 231.000 de angajați, potrivit raportului financiar anual al companiei.

Și alte mari companii din industria divertismentului pregătesc concedieri

Disney nu este singurul gigant din industria divertismentului care încearcă să își reducă cheltuielile.

Netflix a anunțat luna trecută, printr-un mesaj intern, că intenționează să concedieze aproximativ 6% dintre angajați.

Și Skydance, compania rezultată din combinarea Paramount și Warner Bros. Discovery, ar urma să reducă numărul de posturi, în încercarea de a obține economii și beneficii financiare estimate la 6 miliarde de dolari în următorii trei ani.

Disney urmează să își publice rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea al anului fiscal pe 17 noiembrie, când ar putea oferi și noi informații despre măsurile de reducere a costurilor.