„E mai mult decât o criză”. Economistul Adrian Mitroi avertizează despre „ciudățeniile” care dau peste cap prețurile petrolului

Actuala criză a petrolului va modifica fundamental economia globală a avertizat Adrian Mitroi. Foto: Getty Images

Valul inflaționist care afectează economiile în urma războiului din Iran nu poate fi evitat, a precizat profesorul de economie Adrian Mitroi la Antena 3 CNN, care a precizat că actualul șoc economic este mai mult decât o criză:

“Nu este doar o criză. Cuvântul ăsta deja îl folosim prea des. O criză înseamnă și o soluție și înseamnă că este și limitată în timp. Ceea ce se întâmplă acum e ceva substanțial, e un șoc, un șoc de ofertă, și inflația de care ne plângem toți este una importată pentru care nu putem să facem mai nimic”.

Actuala criză a petrolului va modifica fundamental economia globală a avertizat Adrian Mitroi: “Nu doar că toate facilitățile care se ocupau și extrăgeau gazul, respectiv țițeiul din Orientul Mijlociu sunt serios afectate, primele de asigurare pentru petroliere, de exemplu, sunt foarte ridicate, deci și transporturile, și asigurarea, dar și scoaterea țițeiului costă foarte mult.

Ceea ce s-a întâmplat acum este mai mult decât o criză. Se reașează economia globală pe un alt principiu: de la confortul pe care l-am avut până acum, produsele de petrol și de țiței ne erau foarte ușor valabile, am trăit într-un conflort, ni s-a părut că ni se cuvine. Acum intrăm într-o altă zonă. Noi spunem în economie, un transfer de avere economică, de la consumatori către producători. Asta nu va mai fi excepția, ci modul în care operăm acum”.

Adrian Mitroi a atras atenția asupra volatilității prețului petrolului, fapt care indică incertitudinile legate de ceea ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz:

“A urcat la un moment dat cotația, la 114 dolari, a coborât la 90, acum este în continuare 102-104, cu ciudățenia foarte greu de explicat că țițeiul american e mai scump decât cel londonez. Așa ceva nu se întâmplă de obicei. Este o ciudățenie nemaipomenită. Nu doar că ai cotații inverse - foarte scump pe termen imediat și maiieftin pe termen mai lung.

Deci sunt niște ciudățenii care se întâmplă pe piață și reflectă incertitudinea teribilă din strâmtoarea buclucașă și incertitudinea dată de teoria jocurilor în care am intrat acum. Șahul este multidimensional acum. Nu mai știi ce e: blocaj la blocare, cum o să se tranșeze acest lucru politic și geopolitica este șefa la economie. Așa o să operăm o bună perioadă de acum încolo”.

Precizările economistului Adrian Mitroi vin în contextul în care Christine Lagarde, președinta BCE, a avertizat că impactul economic al războiului din Iran va persista, deoarece este nevoie de timp pentru a restabili producția de energie în Golful Persic și pentru ca presiunile globale asupra ofertei să se diminueze. Ea a subliniat că BCE nu va ezita să acționeze pentru a se asigura că inflația revine la ținta de 2% a băncii centrale.

În România, preţurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025. Cu toate acestea, după Paşte, sunt posibile noi majorări, în contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii, a avertizat recent preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară - Romalimenta, Aurel Popescu.