Peste 90% dintre români sunt stresați de scumpiri, iar 60% renunță deja la brandurile preferate pentru variante mai ieftine

Creșterea prețurilor și tensiunile geopolitice amplifică nivelul de stres al românilor, determinând schimbări vizibile în comportamentul de consum, potrivit celui mai recent studiu realizat de iSense Solutions. Datele arată că, în primul trimestru din 2026, Consumer Stress Score (n.r. scorul de stres al consumatorului) a urcat la 65,8 în luna martie 2026, față de 63,3 în februarie, menținându-se în zona de alertă pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al scumpirii combustibilului.

Evoluția prețurilor rămâne principala sursă de anxietate: 92% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate de studiu. În același timp, 85% dintre respondenții din mediul urban se așteaptă ca veniturile și stabilitatea lor financiară să fie afectate în următoarele 12 luni.

Tot mai mulți români se tem și pentru locurile de muncă. Procentul celor îngrijorați de siguranța jobului a crescut la 73% în martie 2026, de la 61% în februarie.

Românii reduc cheltuielile și caută alternative mai ieftine

Pe fondul presiunilor financiare, consumatorii își ajustează comportamentul:

79% ies mai rar în oraș (restaurante, baruri, cafenele), ceea ce pune presiune pe sectorul HoReCa;

79% caută reduceri în aplicațiile retailerilor, procent aflat în creștere constantă în ultimii ani;

60% au renunțat la brandurile preferate în ultimele trei luni, alegând variante mai ieftine (față de 55% în 2025 și 47% în 2024).

Conflictele internaționale amplifică insecuritatea

Tensiunile geopolitice contribuie semnificativ la starea de neliniște:

77% dintre români sunt îngrijorați de conflictul din Iran;

74% sunt preocupați de războiul din Ucraina;

îngrijorarea privind securitatea națională a crescut la 81% în martie, de la 77% în februarie.

Niveluri mai ridicate de îngrijorare privind conflictul din Iran se regăsesc în rândul femeilor (81%), al locuitorilor din orașele mici (83%) și al persoanelor cu venituri reduse (87%).

Stres emoțional în creștere

Pe lângă presiunile financiare, studiul evidențiază și impactul emoțional:

3 din 4 români simt nevoia să se relaxeze mai mult;

27% se declară nervoși;

29% spun că sunt pesimiști.

„Creșterea scorului Consumer Stress Score reprezintă un semnal de alarmă privind starea emoțională și percepțiile consumatorilor. Într-un context marcat de incertitudine, oamenii devin mai atenți și mai precauți”, a declarat Traian Năstase, Managing Partner iSense Solutions.

Cercetarea a fost realizată online, în martie 2026, pe un eșantion de 524 de respondenți din mediul urban, cu vârste între 18 și 65 de ani. Marja de eroare este de ±4,3%, la un nivel de încredere de 95%.