eMAG Black Friday 2019. Aspirator la 200 de lei - pregateste-te de curatenia de sarbatori!

eMAG Black Friday 2019 aspiratoare. Au mai ramas doar cateva ore pana la ziua marilor reduceri, iar emag.ro a facut publice deja o serie de oferte excelente la electrocasnice mari si mici, inclusiv la aspiratoare.

Am analizat si noi lista de oferte in care este inclus un aspirator fara sac Rowenta Compact Power Cyclonic RO3796EA, cu puterea de 750 W, cu o capacitate de 1,5 litri, Precision Flex, Perie Easy Brush, de culoare gri.

Aspiratorul are o reducere de 63% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 199,99 lei.

eMAG Black Friday 2019 aspiratoare fara sac

Aspiratorul fara sac Rowenta Compact Power Cyclonic va ofera performanta si un design ergonomic.

Combinand rezultatele eficiente si un design optim intr-un singur instrument de curatare compact si usor de utilizat, Compact Power™ Cyclonic asigura performante exceptionale de aspirare. Noul cap de aspirare de inalta performanta inlatura cu usurinta murdaria de pe suprafetele dure.

Tehnologia avansata mono-ciclonica ofera un nivel dublu de filtrare pentru a capta 99,98% din praful aspirat. Confortul si usurinta in utilizare se datoreaza formatului compact, designului ergonomic imbunatatit si sistemului Clean Express pentru curatare fara efort.

eMAG Black Friday 2019 aspiratoare Rowenta

De acum incolo, performanta este in mainile tale!

Compact Power™ Cyclonic este prevazut cu un nou cap de aspirare de inalta performanta, asigurand cele mai bune rezultate de aspirare pe suprafetele dure.

Pentru o mai mare absorbtie a prafului, cu o utilizare mai redusa a energiei, tehnologia de varf a noului motor cu Sistemul EffiTech deschide calea spre eficienta energetica maxima.

Sistemul avansat mono-ciclonic cu nivel ridicat de separare a prafului din aerul aspirat: 2 niveluri de filtrare pentru a capta chiar si cele mai mici particule de praf eliberate in aer. 99.98% din praful aspirat este filtrat.

eMAG Black Friday 2019 aspiratoare ieftine

Recipient de praf usor de curatat - Datorita sistemului exclusiv de gestionare a prafului aspirat Clean Express, containerul de praf este golit in doar 4 pasi simpli.

Usor de utilizat, de transportat si de depozitat. Un aspirator compact, usor de utilizat, manevrat si depozitat, fara compromisuri asupra performantei. Are o capacitate de 1,5 litri, manerul clasic are o perie Easy Brush incorporata pentru suprafete inguste, iar cablul de alimentare are o lungime de 8,8 metri pentru a putea aspira suprafete mari.

Dincolo de ofertele la electronice si electrocasnice, cu care emag.ro ne-a obisnuit an de an, in 2019 magazinul online vine si cu produse special la oferta de Black Friday 2019:

