eMAG reduceri. 3 cuptoare incorporabile mai ieftine si cu 610 lei

Am analizat oferta si am identificat mai multe pachete promotionale alcatuite din plite plus cuptoare care costa sub 1.000 de lei.

In oferta sunt incluse branduri celebre precum Arctic, Hansa ori Pyramis. Reducerile ajung pana la 33% din pretul original.

1. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROSC22130XD, cu un volum de 71 de litri, cu 4 functii, Timer, si o plita incorporabila, pe gaz, cu 4 arzatoare, 60 cm, fabricata din inox, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

Produsul face parte din clasa energetica A, oferind un consum moderat de energie electrica.

Plita are aprindere integrata care permite aprinderea arzatorului printr-o simpla apasare, fara a fi nevoie de chibrituri. Aprinzi plita pe loc. O alta functie importanta este SAFETY PLUS, care opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii. In acest fel esti mereu in siguranta.

Volumul cuptorului este de 71 de litri, fiind un cuptor de capacitate mare, pentru prepararea concomitenta a mai multor retete.



Cuptorul are 4 functii speciale ce simplifica gatitul traditional. Are grill, incalzire inferioara pentru a rumeni perfect preparatele cu crusta si o functie statica ce ofera o coacere uniforma a preparatelor. In acest fel pregatesti fara efort prajiturile, produsele de patiserie sau dulciurile dorite de tine si familia ta.





Funcția AQUA DROP CLEAN permite curatarea rapida a cuptorului, prin simpla introducere a unui vas cu apa in interior.



Pretul este AICI. De asemenea, are produsul are un TIMER care contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retete.

2. Un alt pachet la oferta in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile este alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Hansa BOEI68162, cu un volum de 62 de litri, cu 8 functii, grill, clasa A de eficienta energetica, fabricat din inox, si o plita incorporabila Hansa BHGI62018, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere electrica, fabricata din inox.

Pachetul promotional are o reducere de 610 pe siteul emag.ro.

Cuptorul are avertizare sonora la finalizarea duratei de preparare setate. Astfel, puteti seta un interval de timp de pana la 99 de minute pentru cuptorul dumneavoastra. La finalizarea duratei, este emisa o avertizare sonora pentru a va informa ca preparatul este gata.

Functia de convectie inseamna ca ventilatoarele faciliteaza distributia uniforma a caldurii in jurul alimentelor, ceea ce indeparteaza stratul de aer rece din jurul acestora, pentru o preparare mai uniforma, mai rapida si la o temperatura mai mica decat in cazul cuptoarelor conventionale.

Totodata, cuptorul beneficiaza si de preincalzire rapida. Puteti utiliza aceasta functie pentru atingerea temperaturii dorite in cel mai scurt interval de timp posibil. Cuptorul se incalzeste la o temperatura de 150 °C in decurs de 4 minute, adica cu 20% mai rapid decat intervalul standard de incalzire.

3. Ne-a atras atentia si pachetul promotional Pyramis PYRECONOM, alcatuit dintr-un cuptor eletric cu 4 functii, clasa A de eficienta energetica, fabricat din inox si sticla neagra si o plita pe gaz cu gratare emailate.

Designul contemporan si calitatea materialelor, in combinatie cu diversele functii de gatire precum si accesoriile ergonomice, nominalizeaza cuptoarele Pyramis ca fiind alegerea ideala pentru gatirea alimentelor in bucatarie.

Cuptoarele electrice asigura o gatire perfecta si un consum redus de energie, in plus, sunt foarte usor de utilizat.

Folosind un cuptor electric Pyramis poti uita de surprizele neplacute si vei putea savura cu bucurie preparatele tale preferate alaturi de cei dragi.

Majoritatea cuptoarelor Pyramis au un consum redus, beneficiind de clasa A de eficienta energetica.

Cuptoarele electrice multifunctionale asigura un gatit perfect cu un consum redus de energie electrica si sunt foarte usor de utilizat.

Usile cu strat dublu de sticla sunt destinate asigurarii absolute a caldurii si drept urmare a economisirii de cantitati semnificative de energie. Stratul interior al usii este in totalitate din sticla si poate fi demontat si curatat cu usurinta.

Cuptorul are si ventilator tangential de racire, fiind prevazut cu un sistem care raceste partile exterioare ale acestuia.

