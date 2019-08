eMAG reduceri. 3 cuptoare si plite incorporabile ieftine, pentru delicioase gratare de vara

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile. In campania Stock Busters, care se incheie la sfarsitul zilei de joi, 22 august, sunt incluse o multime de plite si de cuptoare incorporabile care au preturi grozave.

In lista de oferte de pe emag.ro sunt incluse cuptoare si plite de la producatori precum Arctic, Beko sau Zanussi.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters - Arctic

1. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROSC21130BD cu un volum de 71 de litri, cu 4 functii, AquaDropClean, Timer, si o plita incorporabila, pe gaz, cu 4 arzatoare, 60 cm, de culoare neagra, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters.

Cuptorul ofera un consum moderat de energie electrica. Folosesti produsul la capacitate maxima, fara teama consumului excesiv.

Acesta are 4 functii de gatire speciale ce simplifica gatitul traditional.

Cuptorul este de capacitate mare, avand 71 de litri, fiind perfect pentru prepararea concomitenta a mai multor retete.

Timerul contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters pe gaz

Aqua Drop Clean permite curatarea rapida a cuptorului, prin simpla introducere a unui vas cu apa in interior. Cureti cuptorul, simplu, rapid si cu minim de efort.

Plita este dotata cu buton de aprindere care printr-o simpla apasare si scanteie iti produce o flacara ideala pentru a pregati preparatele tale preferate.

Safety Plus opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii.

Grill-ul permite prepararea alimentelor la gratar, cu ajutorul unui arzator suplimentar pozitionat in partea superioara. Pregatesti cu usurinta alimente sanatoase de tip gratar.

Plita este pe gaz, are 4 arzatoare, aprindere de la buton si functie Safety Plus.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters - Beko

2. Un set alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Beko BSE22130X, electric, cu timer, cu un volum de 66 de litri, clasa A de eficienta energetica, fabricat din inox, si o plita incorporabila Beko HIAG64223SX, pe gaz, cu 4 arzatoare, din inox, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters.

Incapator si usor de utilizat, cuptorul incorporabil Beko BIC22100X este perfect pentru bucataria in care tu iti vei pune in practica retetele dorite si in care cei mici isi vor degusta deserturile mult asteptate.

Volumul extins al acestui model ii permite ca, la dimensiuni standard, sa ofere un spatiu superior de gatire si depozitare. In plus, cuptorul este dotat si cu sistem Grill, solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui si pentru rumenirea la suprafata a alimentelor.

Grillul este solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui sau rumenirea la suprafata a alimentelor.

Low Grill - Ideal pentru a gati o cantitate redusa de mancare, cum ar fi chipsuri sau toast-uri. Functia de low grill activeaza doar mijlocul partii superioare a elementului de incalzire. Asadar, energia este utilizata mult mai eficient.

Incalzire inferioara - Permite pornirea doar a elementului de incalzire inferioara. Perfect pentru pizza sau pentru alimente care necesita o rumenire finala in partea inferioara.

Gatire conventionala - Elementul de incalzire superior si cel inferior actioneaza simultan, fara ventilator. Acest mod de coacere traditional este recomandat in pregatirea prajiturilor, foietajelor fine sau biscuitilor.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters – clasa A

Iluminare cuptor - Permite supravegherea alimentelor in timpul gatirii.

Gratarul este folosit pentru fripturi si pentru amplasarea pe sina dorita a alimentelor care vor fi coapte, fripte sau gatite in caserola.

Arzatoarele cu eficienta ridicata ale plitelor Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti, fiind pana la 25% mai eficiente decat aragazele standard, iar sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii. Vei gati mult mai repede, ceea ce inseamna ca vei economisi timp si bani. Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit.

Sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.

Aprindere integrata - Permite aprinderea flacarii la arzatoarele plitei pe gaz intr-un mod facil, direct de la butoanele panoului de control.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters - Zanussi

3. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Zanussi ZOC25601XU, electric, multifunctional, cu un volum de 57 de litri, cu grill, clasa A de eficienta energetica, din inox, si o plita incorporabila Zanussi ZGH62414XA, pe gaz, cu 4 zone de gatit, aprindere electrica, dispozitiv de siguranta, de 60 de cm, din inox, are o reducere de 44% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters.

Cu o gama de functii cum ar fi incalzirea sus si jos, grill si ventilatie, acest cuptor cu multifunctii face gatitul mai usor, indiferent de meniu.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters – lista de oferte

Stratul anti-amprente al acestui cuptor tine murdaria departe si mentine un aspect imaculat in bucatarie fara sa depui eforturi pentru a-l curata.

Poti pastra acest cuptor impecabil de curat fara a depune aproape niciun efort. Captuseala sa catalitica speciala absoarbe grasimea, dupa care o arde la temperaturi ridicate.

Gateste fara a mai sta cu ochii pe ceas. Cu functia cronometru este usor sa servesti cina la momentul dorit. Cronometrul te alerteaza atunci cand mancarea este gata.

Gratarul face ca rumenirea painii prajite sa fie rapida si usoara. Este cea mai buna modalitate de a rumeni painea prajita servita la micul dejun, de a prepara kebab si legume si de a face toppingurile mai crocante.

