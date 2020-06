eMAG reduceri. 3 frigidere sub 800 de lei, ca sa te pregatesti pentru o vara fierbinte

eMAG reduceri frigidere. Este prima zi de vara, iar cel mai mare magazin online din Romania a inceput sezonul cald in forta, cu reduceri excelente la frigidere.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Meteorologii au anuntat deja ca, dupa un inceput mai ploios, vara se anunta a fi una foarte calda.

Daca vreti sa va pregatiti pentru vara care tocmai a inceput si sa achizitionati un frigider care sa va mentina alimentele proaspete si delicioase, atunci acum este momentul sa aruncati o privire peste ofertele eMAG la frigidere.

Noi am descoperit 3 frigidere de la branduri precum Albatros, Heinner sau Samus care costa fiecare sub 800 de lei.

eMAG reduceri frigidere Heinner

1. Un frigider cu doua usi Heinner HF-M207A+, 204 l, Clasa A+, Iluminare LED, Control mecanic, H 144 cm, Alb, are o reducere de 13% in campania eMAG reduceri frigidere.

Clasa energetica A+ - Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.

CAPACITATE NETA 204 de litri - Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice ale intregii familii.

Control mecanic cu termostat ajustabil - Setezi simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare.

eMAG reduceri frigidere cu 2 usi

3 rafturi sticla frigider - Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu.

LUMINA LED - Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al frigiderului.

Usi reversibile - Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

eMAG reduceri frigidere Samus

2. Frigiderul cu doua usi Samus SW280A+, 212 l, Clasa A+, H 143 cm, Alb, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri frigidere.

Descriere:

-Capacitate bruta: 217 litri

-capacitate totala neta: 212 litri

-cap. neta frigider/congelator: 171/41 litri

-4 rafturi de sticla

-4 balcoane pe usa

-sertar pentru legume

-clasa energetica A+

-consum energetic: 226 kWh/an

-dezghetare automata la frigider

-termostat reglabil

-usi reversibile

-lumina interioara tip LED

-picioare reglabile

-dimensiuni brute (LxAxH,mm): 575x605x1480

-dimensiuni nete (LxAxH,mm): 550x580x1430

-greutate neta(kg): 25

-volum brut (m3): 0.27612

eMAG reduceri frigidere Albatros

3. Un frigider Albatros FA28+, 212 l, Clasa A+, H 143 cm, 3 Ani garantie, Alb, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri frigidere.

Aparatul frigorific cu 2 usi are un volum de 212 litri. Usile sunt reversibile.

Frigiderul are 171 de litri, si un sistem de dezghetare automat. Are 4 rafturi din sticla in interior si 4 rafturi pe usa.

De asemenea, frigiderul are un compartiment pentru legume si fructe, precum si pentru sticle.

Congelatorul are un volum net de 41 de litri, si un sistem de dezghetare manual. Congelatorul are un compartiment.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

Aparatul frigorific dispune si de functiile: iluminare interioara, picioare ajustabile si termostat ajustabil.

Nivelul zgomotului produs de frigider este de 42 dB. Consumul anual al aparatului frigorific este de 226 kWh, iar autonomia sa fara curent este de 12 ore.

