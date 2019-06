eMAG reduceri. 3 masini de spalat ieftine și eficiente

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Magazinul online emag.ro are o multime de reduceri la masini de spalat in cadrul campaniei de reduceri de azi.

eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Am analizat oferta si am descoperit masini de spalat rufe eficiente, din clasa A++, ieftine și eficiente.

Prin urmare, nu mai trebuie sa alegeti intre o masina de spalat eficienta si una ieftina. Acum exista pe piata si masini de spalat rufe foarte eficiente la preturi foarte mici.

Le găsiți pe toate aici.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Heinner

O masina de spalat rufe Heinner HWM-5080VA++, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 800 RPM, clasa A++ de eficienta energetica, ce are si functie de start intarziat, sistem Eco Logic, de 60 de cm, de culoare alba, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters.

Datorita clasei energetice A++ economisesti timp si energie electrica cu fiecare spalare. Produsul dispune de sistem electronic al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

Capacitatea de incarcare de 5 kg este o capacitate de incarcare standard, perfecta pentru nevoile zilnice.

Functia Start intarziat va ofera flexibilitate maxima, permitand setarea pornirii aparatului la programul dorit, intr-un interval de 3-12 de ore.

Puteti activa functia de blocare contra actionarii de catre copii pentru a evita actionarea masinii de spalat de catre copii in timpul functionarii acesteia.

Puteți cumpăra mașini de spălat ieftine de aici.

eMAG reduceri masini de spalat rufe clasa A++

O alta functie interesanta si utila este functia pentru indepartarea spumei. Daca este utilizata o cantitate prea mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spuma, fiind afectata eficienta etapelor de spalare si clatire. Aceasta functie permite detectarea automata a spumei in exces si indepartarea acesteia.

Sistemul ECO LOGIC optimizeaza consumul de apa si detergent, precum si durata programului de spalare in functie de cantitatea de rufe incarcate. Sistemul Eco Logic te va ajuta sa protejezi natura si sa faci si economie. De exmplu, la incarcarea pe jumatate a masinii, economia de energie poate ajunge pana la 50%.

Selectarea functiei de Clatire suplimentara activeaza clatirea suplimentara a rufelor.

Iar functia de Spalare express 15 minute este un program este adecvat pentru spalarea foarte rapida a unui numar redus de articole de imbracaminte nu foarte murdare. Bumbac 90°C Spalare intensiva si in siguranta a hainelor din bumbac.

Puteti spala imbracamintea din bumbc, rufe colorate sau din in la 60°C in 60 minute.

Masina este inclusa si in programul Buy Back, prin care primiti un voucher de 100 de lei daca dati la schimb un electrocasnic vechi atunci cand cumparati noua masina de spalat.

O găsiți aici.