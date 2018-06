eMAG reduceri. 3 televizoare cu imagini de cristal pentru Campionatul Mondial

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. În aceasta perioada in care tocmai incepe si Campionatul Mondial de Fotbal, magazinul online emag.ro vine cu numeroase oferte la televizoare cu rezolutia 4K Ultra HD.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am identificat 3 televizoare care au reduceri foarte mari, ce ajung pana la 49% din pretul initial.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

1. Televizorul cu cea mai mare reducere din campania eMAG este televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 189 de cm, 75MU6102.

Cu o rezolutie 4K Ultra HD si o diagonala extrem de generoasa, acest televizor este ideal pentru a privi meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal alaturi de prieteni si de familie.

Vei avea parte de o experienta de cinematograf chiar la tine acasa, in propria sufragerie. In campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD, acest televizor are o reducere de 49%.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

Datorita rezolutiei de 4 ori mai mare decat a unui televizor HD, vei experimenta detalii vii si tot ceea ce privesti va arata mai bine datorita culorilor si luminozitatii realiste. Vei avea parte de o adevarata experienta HDR cu luminozitate impresionanta si umbre pline de detalii. UHD Dimming imparte ecranul in portiuni separate pentru a optimiza culoarea, claritatea si nivelurile de negru profund si alb imaculat pentru contrastul perfect.

De asemenea, cu un design slim, elegant si rafinat, televizorul ofera un aspect desavarsit indiferent de locul unde il asezi.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

2. Televizorul LED Horizon 43HL8500U, cu rezolutie 4K Ultra HD si diagonala de 108 cm, are o reducere de 1.100 de lei in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD si este unul dintre cele mai ieftine televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD din magazinul online emag.ro.

Cu ajutorul televizorului Horizon poti trai o experienta cinematografica la tine in sufragerie. Vei pasi dincolo de ecran si vei transforma experienta vizuala intr-un spectacol de neuitat. Tehnologia avansata 4K Ultra HD ofera gradul ideal de contrast si culoare pentru vizionarea continutului la calitate UHD.

Cu noul HORIZON 4K UHD TV si o rezolutie de 4 ori mai mare decat a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie si clara, chiar si atunci cand este vizualizata la distante apropiate de televizor.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LED Horizon

Cu o margine ingusta, televizorul 4K UHD de la HORIZON ofera privitorului o experienta cu totul aparte. Suprafata de vizualizare extinsa si rama fina de jur imprejur sunt atuurile unui design care imbratiseaza necesitatile tale.

In plus, vei trai din plin fiecare moment, mai ales atunci cand te joci sau urmaresti un film de actiune. Combinand rata de reimprospatare a ecranului cu procesarea unica a imaginilor, standardul Clear Motion Engine (CME) ofera o claritate de exceptie a imaginilor in miscare.

In ceea ce priveste sunetul, te poti lasa invaluit de o ambianta sonora vibranta cu Dolby Digital Plus (DD+). Sistemul audio surround HORIZON cu decodor DD+ iti ofera o experienta sonora realista, care sa completeze perfect continutul vizual.

In plus, ai DTS TruSurround™, solutie ce reda un sunet surround aproape de realitate pe configuratii stereo sau boxe 3.1 (mai ales bare de sunet) si DTS – HD, una dintre putinele tehnologii care ofera un sunet surround comprimat fara pierderi pentru Blu-ray si HD DVD, asigurand performanta audio de calitate.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – televizoare ieftine

Poti renunta la decodorul clasic, simplificand astfel experienta de televiziune digitala cu ajutorul cartelelor CI+ ale furnizorilor de cablu. Astfel, te conectezi mai usor, eliminand o buna parte din cabluri, schimbi programele direct din telecomanda televizorului HORIZON si pastrezi un consum energetic redus.

De asemenea, poti uita de DVD-uri sau de orice alte dispozitive de redare audio/video, profitand acum de portul USB 2.0 din dotarea televizorului HORIZON. Poti inregistra emisiunile/filmele preferate folosindu-te de functia PVR integrata pe televizorul tau. Cu ajutorul portului USB 2.0, televizorul HORIZON te conecteaza la orice dispozitiv de stocare externa pentru ca tu sa accesezi continut digital (imagini, fisiere video si audio, de la filmele si muzica preferate, pana la pozele din vacanta).

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

3. Un alt televizor care ne-a atras atentia datorita reducerii substantiale este televizorul LED Smart LG, cu diagonala de 139 de cm, 55UJ635V si rezolutie 4K Ultra HD. In campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD televizorul LG are o reducere de 39%.

Panoul IPS 4K al televizorului LG UHD iti ofera culori bogate si contrast puternic, care raman uniforme chiar si la unghiuri mai largi de vizualizare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart LG

Active HDR analizeaza si optimizeaza continuturile HDR10 si HLG, pentru o experienta HDR uluitoare, care iti va taia respiratia. Datorita procesarii exclusive pentru HDR10 si HLG a televizorului LG, telespectatorii beneficiaza de o gama mai vasta de continuturi HDR. HDR Effect de la LG utilizeaza o tehnologie unica de procesare a imaginilor, care transforma continuturile cu interval dinamic standard si emuleaza calitatea HDR prin amplificarea contrastului, astfel incat tu sa te bucuri intotdeauna de o experienta de vizionare la calitate HDR.

Ultra Luminance si Local Dimming imbunatatesc luminozitatea si intensifica detaliile, prin reglarea retroiluminarii si impartirea imaginii in blocuri de contrast individualizat.

Cel mai nou si mai avansat sunet surround de la LG vine pe sapte canale virtuale, pentru o experienta de imersiune superioara.