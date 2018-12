eMAG reduceri. 5 cuptoare si aragaze ca sa gatesti cele mai bune sarmale de Craciun

eMAG reduceri cuptoare. A mai ramas foarte putin timp pana la sarbatorile de iarna, asa ca e vremea sa va ganditi ce anume veti gati de Craciun si de Revelion.

eMAG reduceri cuptoare – Toate ofertele sunt AICI.

Emag.ro a inclus in campania eMAGIA Sarbatorilor o multime de electrocasnice de gatit care va vor permite sa preparati cele mai delicioase mancaruri traditionale de Craciun si de Anul Nou: sarmale cu mamaliguta, piftie, salata de boeuf sau cozonaci.

Am analizat oferta si am gasit cuptoare, aragaze si plite cu preturi foarte mici.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile

1. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Hansa BOEI64482, electric, cu un volum de 67 de litri, Display, grill, clasa A de eficienta energetica, fabricat din inox, si o plita incorporabila Hansa BHGI63112028, pe gaz, cu 4 arzatoare, arzator wok, aprindere electrica, fabricat din inox, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri cuptoare.

Datorita structurii deosebit de netede a smaltului, curatarea se realizeaza rapid, usor si eficient. Nu trebuie decat sa turnati o jumatate de litru de apa in tava pentru copt, sa o introduceti in cuptor, sa setati temperatura la 50 °C in modul conventional si durata la 30 de minute. Alternativ, turnati apa si activati de pe afisaj functia de curatare. Odata ce aburul a patruns in interiorul reziduurilor de pe peretii cuptorului si le-a inmuiat, le puteti sterge cu o laveta umeda sau cu un burete pentru a obtine o suprafata stralucitoare, fara urme de murdarie.



Butoanele elegante si ergonomice va permit sa mentineti curat panoul de comanda.

Datorita comenzilor cu senzori, panoul de comanda este foarte usor de monitorizat si utilizat. Datorita programatorului Ts cu senzori, monitorizarea duratei de coacere si setarea orei de oprire a cuptorului sunt usor de realizat.

Lumina din partea posterioara a cuptorului asigura o vizualizare clara a preparatului din interiorul acestuia.

Datorita unui nou design, geamurile din sticla pot fi demontate cu usurinta de pe usa, fara a mai fi necesara demontarea intregii usi. Datorita celor doua cleme din partea superioara a usii, nu mai este necesara utilizarea de scule, iar demontarea poate fi efectuata chiar de dumneavoastra. Aceasta va permite sa mentineti cu usurinta curatenia geamului usii cuptorului dumneavoastra.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile

2. Un cuptor incorporabil Arctic AROIM25603X, electric, cu un volum de 71 de litri, cu 12 functii, clasa A de eficienta energetica, de culoare neagra, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri cuptoare.

Cuptorul incorporabil multifunctional are 12 functii de gatire, control touch screen, rotisor si grill.

Cu un volum interior de 71 de litri, cuptorul are o capacitate mare, fiind perfect pentru prepararea concomitenta a mai multor retete.

Timerul contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

Produsul Arctic este si un partener de incredere pentru ca iti ofera curatenia cuptorului, fara efort suplimentar. Sistemul de curatare catalitic Self Clean presupune un panou absorbant care atrage grasimea si vaporii.

Sistemul Touch control este cel mai confortabil si rapid mod de a utiliza cuptorul. De asemenea, display-ul cuptorului are optiunea de blocare, pentru siguranta familiei tale. Astfel uiti de grija pornirii accidentale.

eMAG reduceri cuptoare

3. O plita incorporabila Beko HIMG64224-2SX, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere integrata, fabricata din inox, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri cuptoare.

Aprinderea integrata permite aprinderea flacarii la arzatoarele plitei pe gaz intr-un mod facil, direct de la butoanele panoului de control.

Sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.

eMAG reduceri cuptoare si aragaze

4. Aragazul Arctic AGM5500F, pe gaz, cu 4 arzatoare, functie Safety Plus, cu arzatoare cu eficienta ridicata, de 50 de cm, de culoare alba, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri cuptoare.

Functia Safety Plus opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii. Alimentarea plitei se face cu gaz. Aceasta are 4 arzatoare: 2 normale, unul mic si unul mare.

Aragazul are capac metalic, tava, gratar pentru cuptor si tava pentru cuptor.

eMAG reduceri cuptoare cu microunde

5. Un cuptor cu microunde Daewoo KOR-6S20W, cu un volum de 20 de litri, 700 W, mecanic, de culoare alba, are o reducere de 33%.

Datorita noului ghidaj cu 3 brate al farfuriei si a pozitionarii acesteia, vasele incalzite in cuptorul cu microunde Daewoo vor avea stabilitate mai mare fata de cuptoarele clasice.

Cavitatea cuptorului cu microunde Daewoo permite introducerea unui vas mai mare decat cele obisnuite, uzuale. Acest vas poate avea un diametru de pana la 28 cm.



Capacitatea generoasa a cuptorului cu microunde, de 20 de litri, este un aspect foarte important.

