eMAG reduceri. 5 electrocasnice ca sa iti innoiesti bucataria de Pasti

eMAG reduceri electrocasnice. Daca aveti de gand sa va innoiti bucataria inainte de sarbatorile de Pasti, atunci acum este momentul sa aruncati o privire pe oferta eMAG. Magazinul are reduceri la o multime de electrocasnice mici sau mari pentru bucatarie.

eMAG reduceri electrocasnice pentru bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

Unele electrocasnice au reduceri chiar si de 61% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Am analizat oferta si am ales cele mai interesante produse.

eMAG reduceri electrocasnice – cuptoare cu microunde

1. Un cuptor cu microunde Daewoo KOR-6S20W , cu o capacitate de 20 de litri, 700 W, mecanic, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Acest cuptor cu microunde are o capacitate generoasa de 20 litri. Cu microundele de inalta frecventa, cuptoarele Daewoo ofera o incalzire uniforma in intreaga cavitate a acestuia.

Datorita noului ghidaj cu 3 brate al platanului si a pozitionarii mai joase a acestuia, vasele incalzite in cuptorul cu microunde Daewoo vor avea o stabilitate mai mare decat in cazul cuptoarelor cu microunde cu ghidaje clasice.

eMAG reduceri electrocasnice – Daewoo

Cavitatea mai mare inseamna vas mai mare Datorita cavitatii mai mari a acestui cuptor cu microunde Daewoo puteti introduce in interiorul acestuia un vas mai mare decat in cazul cuptoarelor cu microunde anterioare. Aceast vas poate avea un diamentru de pana la 280mm.

De asemenea, cuptorul este si foarte usor de curatat.

eMAG reduceri electrocasnice – blendere Heinner

2. Cei care vor sa isi innoiasca micile electrocasnice din bucatarie pot achizitiona un blender Heinner HSB-1000, 1000 W, cu 2 recipiente de 0,5 litri, respectiv de 1 litru, cu 2 viteze, Pulse, fabricat din inox, care beneficiaza de o reducere de 61% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Iata caracteristicile acestuit blender Heinner HSB-1000, 1000 W, 2 recipiente 0.5 l + 1 l, 2 viteze, Pulse, Negru/Inox - NutricionVita Sport 1000:

- Putere: 1000 W;

- Turatie: 12000-20000 rpm;

- Lame din inox pentru maruntire si rasnire eficienta;

- 2 recipiente din tritan 0.5 & 1.0 L;

- 2 capace pentru depozitare;

- 1 capac “Gata de plecare”.

eMAG reduceri electrocasnice – tocatoare Star-Light

3. Tocatorul Star-Light CW-300BR, 300W, cu o capacitate de 1,2 litri, cu vas din sticla, in culorile negru/rosu, are o reducere de 44% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Tocatorul Star-Light CW-300BR poate fi ajutorul mult asteptat din bucataria dumneavoastra. Poate toca aproape orice, fie ca e vorba despre ceapa, fasole, cartofi sau carne frageda, datorita lamelor sale ascutite, realizate din otel inoxidabil.

Este foarte usor de folosit, pentru actionare este necesara simpla apasare a butonului. Componentele sale sunt usor de curatat, chiar si in masina de spalat vase. Fiind realizat dintr-un material plastic de calitate superioara cu insertii din inox, ce urmeaza linia unui design placut si ergonomic.

eMAG reduceri electrocasnice – roboti de bucatarie

4. Robotul de bucatarie Bosch MUM48R1, 600 W, cu un bol din inox cu o capacitate generoasa de 3,9 litri, 4 viteze, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Angrenajul planetar dinamic permite accesoriilor de amestecare sa se roteasca chiar pe marginea bolului in miscari eliptice, astfel incat continutul sa fie framantat temeinic fara a lasa in urma reziduuri de aluat pe marginea bolului.

eMAG reduceri electrocasnice – roboti de bucatarie Bosch

Cu volumul sau de 3,9 litri pentru o cantitate maxima de aluat de 2 kg, acest bol de mixare ofera spatiu suficient pentru idei creative. Are pana la sapte niveluri de procesare si o puternica functie impuls.

Robotul ofera siguranta maxima in orice situatie si in toate zonele: cuprinde unitatile neutilizate, mecanismul de protectie pentru bolul de mixare, sistemul suplimentar de blocare a capacului de pe accesorii si multe alte functii de siguranta activa.

eMAG reduceri electrocasnice – aragaze

5. Daca aveti planuri mari inainte de sarbatorile pascale si vreti sa va innoiti nu doar electrocasnicele mici, atunci va puteti uita pe oferta de aragaze. Unul dintre cele mai bune preturi il are aragazul Beko FSGT62110DXO, cu 4 arzatoare, pe gaz, aprindere electrica, Clean Zone, reglare presiune gaz natural, de 60 de cm, fabricat din inox.

Arzatoarele cu eficienta ridicata ale aragazelor Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti. Vei gati mult mai repede deoarece sunt cu pana la 25% mai eficiente decat arzatoarele standard, ceea ce inseamna ca vei economisi timp si bani. Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit.

eMAG reduceri electrocasnice – aragaze Beko

Tehnologia revolutionara CleanZone de la Beko vine in ajutorul tau. Geamul interior al usii aragazului este acoperit cu un strat special care permite o curatare usoara, fara a fi necesara utilizarea unor solutii specializate de curatare.

Accesoriul pozitionat in centrul cuptorului permite coacerea uniforma a alimentelor, acestea fiind rotite permanent in timpul gatirii.

Arzatorul cu flacara, amplasat in partea superioara a cuptorului, este foarte practic si util la pregatirea gratarului, chiar si pentru paine prajita.

Produsul are siguranta la flacara atat la plita, cat si la cuptor.

In plus, aragazul beneficiaza de 5 ani de garantie.

