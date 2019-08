eMAG reduceri de vara. 3 televizoare si la 400 de lei de Stock Busters

eMAG reduceri. Magazinul online emag.ro desfasoara in perioada 20 – 22 august campania Stock Busters, care are oferte excelente la televizoare de la numeroase branduri.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit televizoare bune, de la branduri celebre, care costa si 400 de lei.

eMAG reduceri televizoare Star-Light

1. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala de 60 cm, 24DM3500, HD, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare Stock Busters.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, veti descoperi magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 24DM3500. Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 176°, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarii HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc. Datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor. Selectati emisiunile preferate si programati orele de vizionare cu ajutorul functiei EPG care va fi in scurt timp noul dumneavoastra ghid TV, simplu si mereu la indemana.

eMAG reduceri televizoare ieftine

Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Televizorul este usor de instalat sau de montat. Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute. Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie sa faceti doar doua insurubari in perete, asa ca veti avea foarte putin de lucru cand va veti hotari sa il mutati in alta parte.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare Philips

2. Televizorul LED Philips, cu diagonala de 80 cm, 32PHS4503/12, HD, beneficiaza si el de o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare Stock Busters.

Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie si linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicata, contrast incredibil si culori vibrante.

Conectati-va stick-ul de memorie USB, camera digitala, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterala a televizorului pentru a va bucura de fotografii, videoclipuri si muzica cu browserul de continut usor de utilizat de pe ecran.

Televizorul beneficiaza de un suport subtire care a fost proiectat pentru a crea spatiu sub televizor, in locul unde ar fi fost un suport traditional, oferind o experienta de vizionare mult mai captivanta.

eMAG reduceri televizoare Stock Busters

Procesorul Philips Pixel Plus HD optimizeaza calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast bun. Astfel ca, indiferent daca urmaresti programe TV prin cablu sau vizionezi continut de pe disc, vei beneficia de imagini mai clare, cu alb mai stralucitor si negru mai intens.

Televizorul are doua intrari HDMI si EasyLink pentru conectivitate integrate. Evitati paienjenisul de cabluri cu un singur cablu care ofera semnal video si audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizeaza semnale necomprimate, asigurand cea mai inalta calitate de la sursa la ecran.

Impreuna cu Philips Easylink, nu aveti nevoie decat de o telecomanda pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare Smart LG

3. Un pret excelent are si televizor LED Smart LG, cu diagonala de 80 cm, 32LK6200PLA, Full HD. Acesta beneficiaza de o reducere de 41% in campania eMAG reduceri televizoare Stock Busters.

Tehnologia Dynamic Color reda 6 culori, inclusiv culorile RGB mai intense si mai clare. Aceasta tehnologie pentru procesarea culorilor prezinta o imagine mai naturala.

Procesorul quad core functioneaza neincetat pentru a reduce zgomotul, imbunatati claritatea, chiar si in timpul amplificarii imaginilor de rezolutie mai redusa la o calitate vizuala exceptionala.

HDR (High Dynamic Range) este noul standard pentru calitatea imaginilor. Acesta furnizeaza detalii delicate si culori realiste cu o gama mai larga de contrast. LG UHD TV accepta mai multe formate HDR, inclusiv HDR10 Pro si HLG Pro.

Sunet Virtual Surround - Sunetul surround recreaza sunetele naturale. Simte evenimentele peste tot in jurul tau folosind numai difuzorul televizorului, fara a fi necesare echipamente suplimentare.

eMAG reduceri televizoare LG

Divertisment captivant acasa - Conecteaza dispozitivele tale de divertisment si bucura-te de o varietate de tipuri de continut, precum jocuri si filme, prin intermediul conexiunilor USB si HDMI.

Rama cu efect metalic plin de stil face designul si mai impresionant prin aspectul modern.

Sistemul webOS redefinit si Magic Remote va poarta intr-o lume infinita de continut premium de la cei mai populari furnizori de divertisment. Telecomanda Magic Remote poate fi inclusa in pachet in functie de model.

Magic Zoom - Aceasta functie permite zoom pe un subiect selectat cu ajutorul Magic Remote. Cu ajutorul aceste functii esti sigur ca vezi toate detaliile din zona ta de interes. Magic Zoom functioneaza pe orice sursa video si are diferite moduri de utilizare de la o lupa rotunda dinamica la un chenar ce poate fi pozitionat fix sau dinamic. Acum poti chiar sa inregistrezi doar continut marit cu Magic Zoom.

Time Machine - Nu mai trebuie sa va faceti griji cu privire la programele, meciurile preferate pe care nu le puteti viziona. Cu noua versiune actualizata a functiei LG Time Machine, programele TV pot fi inregistrate astfel incat sa puteti derula, sa puneti pauza, sau sa revizionati programele dumneavoastra preferate.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.