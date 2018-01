eMAG reduceri laptopuri. 5 laptopuri performante sub 1.000 de lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o campanie de mari reduceri la laptopuri de la diferite branduri.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

In campania eMAG reduceri laptopuri sunt incluse laptopuri de la diferite branduri: Asus, Acer, Lenovo, Allview sau HP.

Unele laptopuri au reduceri ce ajung pana la o treime din pret. Am analizat oferta si am descoperit mai multe laptopuri care costa sub 1.000 de lei.

Iata lista acestora:

eMAG reduceri laptopuri Kiano

1. Un laptop 2 in 1 Kiano Intelect X3 HD cu procesor Intel Atom® x5-Z8350 pana la 1.92 GHz, cu diagonala de 10,1 inchi, IPS HD, 2GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics, Microsoft Windows 10, are o reducere de 50 de lei in campania eMAG reduceri laptopuri.

Intelect X3 HD, o urmare a seriei X, este un laptop puternic cu caracteristici de tableta. Tastatura se detaseaza simplu.

Inauntru, Intelect X3 HD are 2GB memorie RAM si capacitate de stocare NAND Flash de 32GB. Va permite sa folositi la maxim capacitatile

procesorului Intel Atom x5-Z8350 si ale sistemului de operare Windows 10 Home, acestea garantandu-va lucrul eficient si stabilitate chiar si atunci cand aveti de-a face cu diferite task-uri in acelasi timp.

eMAG reduceri laptopuri ieftine

O alta caracteristica distinctiva a laptopului Intelect X3 HD este un ecran IPS, ce va ofera mai multa placere atunci cand doriti sa vizionati un film cu prietenii.

Kiano Intelect X3 HD are de asemenea o noua infatisare. Device-ul 2 in 1 este capsulat intr-o carcasa finisata, ergonomica si metalica de culoare argintie. Structura de metal garanteaza rezistenta si mai multa eficienta in ceea ce priveste distribuirea. Laptopul este usor si subtire.

eMAG reduceri laptopuri Allview

2. Laptopul Allview Allbook L cu procesor Intel® Atom® Quad-Core x5 Z8350 pana la 1.92 GHz, cu diagonala de 14 inchi, 2GB, 32GB, Intel® HD Graphics, sistemul de operare Microsoft Windows 10 Home gata instalat, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Daca ai un stil de viata activ, notebook-ul AllBook L iti va fi mereu alaturi in sedinte, deplasari sau chiar in concediu, pe plaja. Indiferent de situatie, AllBook L este instrumentul perfect care iti va oferi acces la toate informatiile importante.

eMAG reduceri laptopuri Allview Allbook

Datorita ecranului generos de 14 inchi, vei putea realiza concomitent mai multe sarcini de lucru. Astfel, le vei putea finaliza pe toate la timp si vei uita de deadline-uri intarziate si proiecte reprogramate.

Notebook-ul AllBook L iti asigura mobilitatea pe care o cauti, fara a te conditiona de prezenta prizelor si a incarcatoarelor. Autonomia AllBook L poate ajunge pana la 7 ore.

Datorita design-ului compact si dimensiunilor potrivite, AllBook L te va insoti pretutindeni. Cu o grosime de doar 17.8mm si o greutate de doar 1,15kg, AllBook L este usor de transpotat atunci cand calatoresti.

eMAG reduceri laptopuri Acer

3. Laptopul 2 in 1 Acer One 10 S1003-197U cu procesor Intel® Atom™ x5-Z8350 1.44 GHz, cu diagonala de 10,1 inchi, IPS, Touchscreen, 2GB, 32GB eMMC, Intel® HD Graphics, sistem de operare Microsoft Windows 10, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Uneori aveti nevoie de o tableta, alteori aveti nevoie de un laptop. Nu trebuie sa alegeti intre cele doua variante, deoarece cu Acer One 10 le aveti pe ambele. Are un mod special pentru orice situatie: lucru, jocuri sau partajare.

eMAG reduceri laptopuri Acer One

Indiferent daca lucrati sau urmariti videoclipuri cu prietenii, Acer One 10 va pune la dispozitie un mod dedicat. Alegeti unul dintre cele patru moduri: modul Notebook pentru tastare, modul Pad pentru utilizarea functiilor tactile si modurile Tent si Display pentru divertisment. Comutarea intre moduri este simpla.

Modelul Acer One 10 are o balama magnetica fara fixare, datorita careia trecerea de la un mod la altul este foarte simpla. Acest design elimina conectorii mecanici incomozi pentru a putea conecta tableta si tastatura una de cealalta sau le puteti separa fara niciun efort.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

4. Un laptop ieftin care ne-a atras atentia este laptopul IdeaPad Lenovo 120S-11IAP cu procesor Intel® Celeron™ N3350 pana la 2.40 GHz, Apollo Lake, cu diagonala de 11,6 inchi, 2GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics si sistemul de operare Microsoft Windows 10 instalat.

In campania eMAG reduceri laptopuri, produsul are o reducere de 17%.

Cu un design elegant, cu un finisaj durabil, IdeaPad 120S dispune de un sasiu reproiectat, cu linii simple, curate, oferind o nota moderna stilului clasic. Producatorul a aplicat un strat protector pentru a proteja carcasa impotriva uzurii. De asemenea, a inclus detaliile subtiri de cauciuc pe capacul inferior pentru a maximiza ventilatia si pentru a extinde durata de viata a produsului.

Produsul este disponibil intr-o gama sofisticata de culori: Gray Mineral, Blizzard White si Ballerina Pink. Performanta de lunga durata. Dispunand de un procesor puternic Intel si memorie de pana la 4 GB, IdeaPad 120S se ocupa de mai multe sarcini cu usurinta: gasiti si deschideti rapid fisiere, comutati intre filele web, cautati si vizionati.

eMAG reduceri laptopuri IdeaPad Lenovo

Cu Crystal clear HD te simti de parca esti acolo. Bucurati-va de o claritate vizuala cu un ecran anti-glare de 11 inchi. Puteti sa va bazati pe acest laptop, sa faceti mai multe sarcini sau sa urmariti un film cu un prieten.

Viata este agitata si ultimul lucru pe care vreti sa va faceti griji este sa nu mai aveti baterie. IdeaPad 120S ofera peste 8 ore de viata a bateriei. Portul de tip C pentru compatibilitatea fara alte dispozitive IdeaPad 120S vine echipat cu un port de tip C pentru confortul dumneavoastra. Compatibil cu alte dispozitive de incarcare, nu va trebui sa achizitionati cabluri suplimentare sau incarcatoare.

eMAG reduceri laptopuri HP

5. Laptop HP Stream – 11-y000nq cu procesor Intel® Celeron® N3060 1.60 GHz, cu diagonala de 11,6 inchi, 2GB, 32GB eMMC, Intel® HD Graphics 400, sistemul de operare Microsoft Windows 10 Home instalat, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Fiind conceput pentru viata conectata in permanenta, acest laptop agil va permite sa treceti cu usurinta de la lucrul intensiv de acasa la maratoane cu emisiunile preferate. Cu designul portabil si antena Wi-Fi puternica, acesta asigura productivitatea si caracteristicile esentiale pe care le doriti, fara a va incetini vreodata.

eMAG reduceri laptopuri HP la oferta

Cea mai recenta tehnologie wireless Antena Wi-Fi 802.11 ac 2x2 imbunatatita asigura o conexiune de Internet mai puternica si mai fiabila decat inainte, pentru transmisii fara memorie tampon, descarcari extrem de rapide si navigare cursiva pe Web.

Office 365 Personal inclus. Obtineti acces complet la Microsoft Excel, Word, PowerPoint, OneNote si Access cu abonamentul inclus de un an si stocati cu usurinta fisierele in cloud, utilizand spatiul de stocare de 1 TB pe OneDrive.

Designul este foarte portabil. Cu un design foarte subtire si usor, acest laptop nu a fost niciodata menit sa stea locului. Este usor de transportat si are o culoare vibranta, netraditionala, pentru un aspect unic si personal. Windows 10 Faceti cu incredere lucruri remarcabile, in familiarul stil Windows – doar ca mai bine.

Placa grafica Intel HD Placile grafice impresionante va ajuta la tot ceea ce faceti. Indiferent daca urmariti un videoclip sau pur si simplu navigati pe Web, unitatea Intel HD Graphics reda pe ecran toate imaginile, cu o calitate uniforma si vie.