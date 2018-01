eMAG reduceri telefoane. Smartphone-uri ultimul răcnet la prețuri grozave

eMAG reduceri telefoane. Magazinul online emag.ro are in aceasta perioada reduceri la telefoane de ultima generatie.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

Telefoane super-performante de la branduri precum Samsung, Huawei sau Apple au acum preturi mult mai bune.

Am analizat oferta eMAG reduceri telefoane si am ales cateva telefoane cu preturi bune:

eMAG reduceri telefoane Samsung

1. Telefonul mobil Samsung Galaxy S7, 32GB, 4G, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri telefoane.

Imbinand forma cu functionalitatea, Samguns a introdus caracteristici pe care nu le-ati mai vazut niciodata pe smartphone-uri, dar care va vor deveni indispensabile. Caracteristicile avansate sunt completate de aspectul elegant. Este pur si simplu o placere sa le utilizati.

In viata de zi cu zi intalnim diferite conditii de iluminare, de aceea este important sa puteti face fotografii fara a fi nevoit sa va ganditi la lumina sau la lipsa acesteia. Indiferent daca sunteti in miscare sau suflati in lumanarile de pe un tort aniversar, fotografiile realizate cu Galaxy S7 vor iesi clare si vii.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy

Experienta jocurilor pe mobil s-a imbunatatit considerabil, deoarece Galaxy S7 vine echipat cu un centru de control special pentru jocuri si functii, cum ar fi inregistrarea in timpul jocului.

Fiind echipat cu procesor puternic, Galaxy S7 functioneaza cursiv si rapid, gestionand toate datele suplimentare de pe cardul microSD in deplina siguranta. Desi bateria este de dimensiuni mai mari, incarcarea este chiar mai rapida.

Folosind materiale performante, Samsung a dezvoltat o metoda simpla, dar incredibil de eficienta de sigilare completa a componentelor interioare, mentinand deschise porturile USB si mufele pentru casti. Nu veti mai avea nevoie de capace sau huse suplimentare. Galaxy S7 este construit astfel incat sa poata rezista in apa cu o adancime maxima de 1.5 m, timp de 30 de minute, avand certificarea IP68.

Solutia de securitate dedicata de la Samsung ofera protectie permanenta impotriva programelor neautorizate fiind actualizata periodic. Un nivel suplimentar de securitate este furnizat de KNOX Enabled App, care izoleaza si cripteaza datele dvs.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy S8

2. Cei care isi doresc cel mai nou telefon mobil de la Samsung pot profita acum de reducerea ed pret oferita de emag.ro la Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G. Telefonul are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri telefoane.

Designul inovator al telefoanelor Galaxy S8 si S8+ incepe din interior. Samsung a regandit fiecare componenta a telefonului pentru a depasi limitele ecranului unui smartphone.Astfel, vezi doar continut, fara rama. Este cel mai mare si mai captivant ecran pentru un dispozitiv mobil cu aceste dimensiuni. In plus, este usor de tinut un mana.

eMAG reduceri telefoane Samsung cu display Infinity

Display-ul Infinity fara margini are un ecran perfect de la un capat la altul, care continua dincolo de marginile telefonului, formand o suprafata fina, fara asperitati sau muchii. Este sticla pura, neintrerupta.

Camera din spate de 12 MP si cea frontala de 8 MP sunt atat de rapide si precise, incat nu vei pierde niciun moment, fie zi, fi noapte. Securitate imbatabila Privirile indiscrete nu sunt o problema atunci cand folosesti scanarea irisului cu Galaxy S8 si S8+. Irisuk este un model unic si este aproape imposibil de replicat. Astfel, prin scanarea irisului, telefonul tau si continutul acestuia sunt disponibile doar pentru tine. Iar cand vrei sa-l deblochezi foarte repede, recunoasterea faciala este cea mai buna optiune.

Deoarece iti folosesti telefonul aproape tot timpul, Galaxy S8 si S8+ au integrat primul procesor de 10 nm din lume. Este rapid, puternic si creste eficienta bateriei. in plus, exista posibilitatea de a extinde capacitatea de stocare si il poti folosi chiar si in conditii de ploaie si praf datorita standardului IP68.

eMAG reduceri telefoane performante

Bixby schimba complet modul in care interactionezi cu telefonul. Este un asistent personal care intelege cuvintele rostite, textul si tastarea, astfel incat nu vei fi niciodata limitat la un singur mod de comunicare. De asemenea, schimba complet modul in care cauti. Nici macar nu e nevoie sa intrebi, poti sa-i arati lui Bixby ce vrei, deschizand aplicatia camerei. E foarte usor de folosit.

De la fotografiile si filmele tale, la muzica si contacte, Smart Swich iti permite sa transferi cu usurinta memoria vechiului tau telefon pe noul Galaxy S8 si S8+. Acum stii ca toate amintirile tale raman in siguranta si te poti concentra pe altele noi cu Galaxy S8 si S8+.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Apple

3. Indragitul telefon mobil Apple iPhone 7, 32GB, 4G, are si el o reducere de 20% in campania eMAG reduceri telefoane.

iPhone 7 imbunatateste substantial cele mai importante aspecte care definesc experienta iPhone. Iti ofera noi sisteme avansate pentru camere, precum si cele mai bune performante si cea mai extinsa autonomie din toate timpurile pentru iPhone, difuzoare stereo captivante si cea mai mare luminozitate si cea mai bogata gama cromatica pentru un afisaj de iPhone.

eMAG reduceri telefoane Apple iPhone

iPhone7 este 2 ori mai rapid decat iPhone 6. Camera are o rezolutie de 12MP, ofera stabilizare optica a imaginii, ia rezolutia camerei FaceTime este de 7 MP.



In plus, iPhone 7 si iPhone 7 Plus sunt rezistente la stropire, la apa si la praf si au fost testate in conditii controlate de laborator, cu o clasificare de IP67 conform standardului IEC 60529.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Huawei

4. Iubitorii brandului Huawei isi pot cumpara acum telefonul Huawei P9 Lite 2017, Dual Sim, 16GB, 4G la un pret cu 29% mai ieftin.

Telefonul are un design elegant si lucios care eclipseaza alte dispozitive din aceasta categorie. Cu o greutate de numai 147 de grame si masurand numai 7.6 mm grosime, exteriorul dispozitivului este foarte usor si subtire, facandu-l extrem de confortabil de tinut in mana.

Telefonul este conceput din materiale premium foarte rezistente.

eMAG reduceri telefoane Huawei P9 Lite

Atat spatele cat si fata telefonului sunt realizate din sticla 2.5D. Aceste elemente reprezinta cel mai nou design in randul telefoanelor Huawei.

Noua generatie de procesoare Kirin 655 Octa Core, folosesc arhitectura pe 16 nm, crescand puterea de calcul cu aproxiamtiv 65% fata de modelele precedente de procesoare. Utilizand chipsetu-ul video Mali T830 performanta grafica a crescut cu aproximativ 100%.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Apple iPhone 6

5. Ultimul telefon pe care l-am inclus in lista noasta de recomandari este telefonul mobil Apple iPhone 6, 32GB, care are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri telefoane.

iPhone 6 nu este doar mai mare, ci si mai bun din toate punctele de vedere. Este mai mare, dar mult mai subtire, mai puternic si totodata remarcabil de eficient energetic.

Cu o suprafata neteda de metal care face lin trecerea catre noul ecran Retina HD, un design uniform in care componentele hardware si software functioneaza in perfecta armonie, iPhone este mai mare ca pana acum si mai subtire ca niciodata.

De la designul in care sticla si metalul par ca se contopesc si pana la profilul stilizat, fiecare detaliu a fost conceput cu atentie pentru a-ti imbunatati experienta. Si chiar daca ecranul este mai mare, iPhone 6 tot se simte perfect cand il tii in mana.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

Foto deschidere: asderknaster / pixabay.com